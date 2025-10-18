Morts en solitud
Espanya no exigeix als jubilats acreditar que continuen vius per cobrar la jubilació
Els bancs poden demanar a la Seguretat Social que es requereixi l’acreditació als jubilats
J. G. Albalat
Espanya no sol·licita un certificat de fe de vida als seus ciutadans que resideixen al país per comprovar que són vius i així evitar que un mort cobri la pensió de jubilació, segons els advocats i notaris consultats. El valencià Antonio Famoso Jiménez va estar percebent aquesta prestació, amb els seus extres i augments, durant anys perquè no es tenia coneixement de la seva mort. El seu cos va ser localitzat a l’edifici on havia residit, arran del fort aiguat que va caure sobre València l’11 d’octubre passat.
Al no existir l’obligació a Espanya de presentar cada cert temps una fe de vida del pensionista a la Seguretat Social, Antonio continuava percebent en el seu compte la prestació de jubilació. La pensió s’ingressava al banc, que automàticament s’encarregava de pagar les despeses comunes, com la llum o el gas, passant per l’IBI o l’aigua. Al banc tampoc li van requerir cap prova que continués viu.
«Només als pensionistes d’edat avançada que fa temps que no passen pel banc o que no fan cap gestió se’ls sol demanar que presentin el certificat de fe de vida a l’entitat o que hi vagin personalment per, després, informar la Seguretat Social», explica l’advocat i exdegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez. «Si l’Estat no té aquesta prova de vida, s’entendrà que el pensionista pot haver mort i li retirarà la prestació per jubilació, tot i que abans s’ha de certificar la seva mort», precisa aquest lletrat. D’entrada, n’hi hauria prou amb una consulta al Registre Civil.
Reglament
El Reglament General de Gestió Financera de la Seguretat Social estableix que «les entitats financeres pagadores» de la pensió de jubilació (les entitats bancàries) han de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) la «pervivència (que continua viu) dels titulars d’aquelles pensions i altres prestacions» que s’abonin a través del seu compte corrent. Aquest precepte assenyala que el banc "podrà" (no és obligatori) sol·licitar a la direcció provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social que aquesta requereixi als pensionistes que acreditin aquesta pervivència. Per tant, aquesta tasca no recau de cap manera en el jubilat.
En cas de defunció, «és la família del finat, els hereus, la funerària o la companyia de defuncions els qui s’encarreguen de comunicar-ho al Registre Civil per a la seva inscripció», explica el notari Pablo Vázquez Moral. Després s'ha de notificar a la Seguretat Social la defunció, aportant un certificat d'aquesta, perquè deixi d’abonar la pensió. Si algun familiar es queda amb els diners d’aquesta prestació després de la mort del beneficiari, aquesta persona pot ser condemnada a una pena de presó per apropiar-se d’aquestes quantitats i ha de tornar a l’Administració la suma sostreta. El certificat de fe de vida és expedit pels Registres Civils o els jutjats de pau de les localitats.
Estranger
No obstant això, quan un espanyol resident al nostre país percep una pensió de l'estranger, la situació canvia. Hi ha països, com França, Alemanya o Suïssa, que obliguen en aquests casos a remetre un certificat de fe de vida a l’organisme que gestiona aquestes prestacions, assegura Max Arias, president de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. El motiu: a Espanya hi ha mecanismes per conèixer si una persona ha mort i, en canvi, per a l’Administració forana és més complicat esbrinar-ho. Els pensionistes de la Seguretat Social espanyola que resideixen a l’estranger també han d’acreditar cada any que són vius. Aquest certificat també es pot sol·licitar als consolats.
