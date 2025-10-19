Fenomen social
Arriben les ‘tradwives’ penedides: «Jo només mostrava les bondats de la vida domèstica, però allò era una presó»
A mesura que avançava el fenomen de les «esposes tradicionals», afavorit per l’extrema dreta, també han guanyat altaveu dones que l’han deixat enrere i n’assenyalen les trampes
Abel Cobos
«Era estudiant universitària, anava al gimnàs, no descansava, no parava, intentava tot el dia quadrar una agenda plena i sense un moment per a mi. Em vaig acabar cremant», recordava Estee Williams, tiktoker i una de les primeres a viralitzar el fenomen ‘tradwife’. Amb aquest to negatiu, explicava un passat que havia abandonat per dedicar la seva vida exclusivament a les tasques domèstiques, exercint com a mare, esposa i mestressa de casa a temps complet.
Els seus primers virals daten del 2022. Des d’aleshores, el moviment ha crescut en nombre. Cada vegada hi ha més influencers que prediquen els mateixos eslògans en contra de l’emancipació femenina, a més de ser més grans els seus impactes i seguidors (Williams, per exemple, l’últim any ha duplicat seguidors).
«Quan vaig deixar el meu marit, vaig haver de viure de la caritat»
Però, a mesura que ha crescut l’exposició de les ‘tradwives’, també han guanyat altaveu veus oposades que han renunciat a aquest estil de vida. «Les xarxes socials embelleixen la realitat», explica Enitza Templeton, que va deixar la seva feina per viure com a ‘tradwife’. El seu matrimoni va durar 10 anys, fins que no va poder més. «Jo només ensenyava petits vídeos de 30 segons amb les bondats de la vida domèstica on s’ometia tota la lletjor d’aquest tipus de relacions», explica als seus més de 200.000 seguidors, recordant els vídeos que gravava embellint un dia a dia que al final «va resultar una presó».
Dependència econòmica del marit
«Bàsicament –resumeix–, aquest tipus de relacions es basen a cedir tot el poder a l’altre». Detalla com intentava camuflar la falta d’independència omplint el seu temps amb activitats domèstiques, ja fos aixecant-se a les quatre del matí per cuinar, netejar la casa o, quan això fallava, tenint més fills. No obstant, «la mentida no podia durar gaire més» i va decidir divorciar-se. No es va adonar de com estava socialment lligada al seu marit fins que, als 37 anys, va haver de trobar una feina amb un buit d’una dècada al seu currículum. «Al principi vaig viure amb ajuda de la caritat».
«Tant l’opressió sexual com l’explotació econòmica (o de classe) estan estretament relacionades», explica Sara López, investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzada en gènere. «Els rols de gènere s’estan recuperant com un estil de vida», tot i que les anteriors generacions els rebutgessin per sexistes, i això té un greu impacte en l’emancipació de la dona, adverteix.
«Els rols de gènere s’estan recuperant com un estil de vida»
Hi ha centenars d’històries similars a la de Templeton.Megan Anderson (amb 80.000 seguidors), també ‘tradwife’ penedida, actua com a documentalista dels relats d’aquestes dones a TikTok, responent dubtes i fent acompanyament a comptes anònims que acudeixen buscant suport moral. Creu que cada vegada hi ha més dones despertant-se i vol ajudar-les, especialment, a causa de la seva posició de privilegi: «El meu marit es va adonar de la desigualtat i vaig viure un procés de desconstrucció conjunt». Creu que, per això mateix, és una afortunada. Després d’anys amb el seu compte, cap de les ‘tradwives’ que hi han acudit ha pogut prosperar sense trencar el seu matrimoni.
«És una farsa reaccionària»
Un altre nom que ressona molt és el d’Alena Kate Pettitt. Es considera «la ‘tradwife’ original» al tractar-se de les primeres a utilitzar el terme en mitjans generalistes. Es va fer famosa el 2020, en una entrevista de la BBC. Des d’aleshores ha tret llibres i fins i tot ha muntat una acadèmia sobre com ser la mestressa de casa perfecta. Tot i que continua utilitzant el terme ‘tradwife’, ha decidit baixar del barco i mantenir un perfil molt més baix: ha passat d’aparèixer diàriament en mitjans a no concedir entrevistes i eliminar el seu Instagram.
«El moviment s’ha convertit en el seu propi monstre»
¿El motiu? «El moviment s’ha convertit en el seu propi monstre»,denuncia. Ella, que es va fer ‘tradwife’ perquè des d’un punt de vista econòmic s’ho podia permetre i perquè se sentia atreta per ell a causa dels seus valors cristians i gustos personals, va advertir que en els últims anys el moviment havia perdut qualsevol tipus d’autenticitat. El que abans veia com una elecció pròpia, va notar que, a través d’una calculada parafernàlia mediàtica, s’havia convertit en un moviment polític que no tenia el benestar de les dones i les seves famílies com a objectiu, sinó que hi havia altres motius ulteriors. Al final, la celebració de moviments com el ‘tradwife’ està vinculada a la ultradreta i «suposa una farsa reaccionària», puntualitza López.
La història de Lauren Southern ho testifica. Ella, influencer antifeminista des del primer mandat de Trump i posterior predicadora de la vida ‘tradwife’, va ser víctima de violència sexual per part de la figura ultradretana Andrew Tate. Quan ho va denunciar, l’esfera política conservadora la va abocar l’ostracisme. És un dels episodis que explica al seu llibre, en què detalla com el moviment ‘tradwife’ està estretament vinculat amb la ultradreta i com exposa les dones a una profunda violència, fins al punt en què ella mateixa va arribar a contemplar el suïcidi com a via d’escapament d’aquest ecosistema masclista, misogin i violent.
