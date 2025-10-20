La Comissió Europea dona suport a la petició d'Espanya per acabar amb el canvi d'hora
Espanya defensa que el canvi horari es va adoptar en el seu moment per estalviar energia, però que avui en dia aquest estalvi és "insignificant" comparat "amb el cost en salut i benestar"
Brussel·les impulsarà "aviat" un estudi sobre el canvi d'hora. Així ho ha indicat el comissari d'Energia i Habitatge, Dan Jorgensen, durant el Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia aquest dilluns a la tarda. Espanya ha reobert el tema, que fa sis anys que està encallat, tot introduint un punt de discussió a la cimera de ministres europeus del ram. Finlàndia i Polònia han donat suport a mantenir la discussió de la proposta, després que Espanya hagi defensat que el canvi horari es va adoptar en el seu moment per estalviar energia, però que avui en dia aquest estalvi és "insignificant" comparat "amb el cost en salut i benestar" que comporta, segons ha subratllat Joan Groizard, secretari d'Estat d'Energia.
Groizard ha assegurat que estudis recents apunten que l'estalvi energètic pot ser "només de sis euros anuals", alhora que ha recordat que cada cop hi ha més veus que aposten per eliminar la mesura. El secretari d'Estat d'Energia espanyol ha subratllat que amb la reintroducció del tema a l'agenda s'envia "un missatge fort" a la ciutadania, perquè l'està escoltant.
Finlàndia i Polònia han participat en la discussió. La representant finlandesa s'ha mostrat molt interessada en els estudis que apunten a les conseqüències per a la salut i el benestar, "especialment en països foscos com Finlàndia".
De la seva banda, el representant polonès, que ha donat suport al fet que la proposta continuï endavant, ha coincidit amb l'espanyol tant en el fet que el canvi d'hora "tenia sentit fa cent anys" com en què, avui en dia, "causa més disrupció que harmonia".
Finalment, el comissari Jorgensen ha admès que la proposta "no està al capdavant" de l'agenda política de la UE, però ha subratllat que és un assumpte que "ressona amb milions de ciutadans europeus". En aquest sentit, ha recordat que la proposta del 2018 per eliminar la mesura es va sotmetre a consulta pública i va rebre "un rècord" de 4,6 milions de respostes que han revelat un "desig robust de canvi".
També ha explicat que des de l'inici del nou mandat, la Comissió treballa "activament" amb les successives presidències del Consell i amb els estats membres individuals per "reflexionar sobre les qüestions jurídiques i pràctiques" que comportaria suprimir el canvi d'hora.
"El nostre objectiu continua essent buscar el consens entre els estats membres en aquest context", ha afegit Jorgensen, que ha subratllat que mentre no es prengui una decisió sobre el tema, el canvi d'hora es mantindrà.
