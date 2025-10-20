¿Quin dia és el canvi d’hora? L’horari d’hivern 2025 és a tocar
Valerio Seoane
Aquest cap de setmana, mentre Girona gaudeix de la seva festa major, tocarà endarrerir el rellotge una hora. La matinada de dissabte 25 a diumenge 26 d’octubre, a les tres passaran a ser les dues, i entrarem a l’horari d’hivern. Un canvi que divideix opinions i que, a la ciutat, arriba sempre en plenes Fires de Sant Narcís. Molts gironins notaran l’hora extra de son, o potser una hora més de gresca.
Com és habitual, el canvi s’aplica a tots els països de la Unió Europea, amb l’objectiu d’aprofitar millor les hores de llum natural. Tot i això, el debat sobre si té realment sentit mantenir-lo continua obert: la Comissió Europea havia plantejat eliminar-lo, però de moment es mantindrà, com a mínim, fins al 2026.
Què cal fer i quan?
La nit de dissabte 25 a diumenge 26, a les tres de la matinada, els rellotges s’hauran d’endarrerir fins a les dues. Això vol dir que dormirem una hora més. Els dispositius electrònics com mòbils i ordinadors s’ajustaran automàticament, però els rellotges analògics i els despertadors caldrà canviar-los manualment abans d’anar a dormir.
Més llum al matí, més foscor a la tarda
Amb el nou horari, es farà clar més d’hora al matí, però s’enfosquirà també abans a la tarda. Els experts recorden que aquest canvi pot provocar alguns efectes temporals sobre la salut, símptomes similars als que provoca el ‘jet lag’: fatiga i cansament general, somnolència durant el dia, dificultat per agafar el son a la nit, irritabilitat, falta de concentració i disminució del rendiment físic i intel·lectual. També es pot sentir gana a hores intempestives o al contrari: falta de gana o sensació de plenitud després de menjar.
En tot cas, els humans no som els únics que patim el canvi d’hora. S’investiguen també els problemes que poden afectar els animals, sobretot els de granja. El canvi horari altera les hores d’alimentació per exemple en els porcs, i els provoca ansietat. També modifica les hores de munyir les vaques (se’ls extreu la llet cada 12 hores), cosa que provoca pèrdues en el total de litres obtinguts al final del dia.
I l’estalvi energètic?
Tot i que l’argument original del canvi horari era l’estalvi energètic, avui en dia els estudis mostren que la diferència és mínima. L’horari d’hivern significa que es fa fosc una hora abans per a les famílies, per la qual cosa encenen els llums abans. En tot cas, la llum natural que s’estalvia al matí es gasta a la tarda. Per als negocis, l’estalvi tampoc queda clar, perquè obren al voltant de les nou, cosa que significa que no es beneficien d’aquesta llum addicional del matí.
Segons els experts a favor del canvi horari, suposa un estalvi energètic i econòmic. Des de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), s’aprofiten més les hores de sol, per la qual cosa no es consumeix energia elèctrica.
El càlcul que han fet des de l’IDAE és d’uns sis euros a l’any. Vist així, pot semblar una quantitat ínfima, i ells ho saben, però si es multipliquen aquests sis euros pels gairebé 20 milions de llars a Espanya, l’estalvi ascendeix a gairebé 120 milions d’euros al nostre país.
¿Serà l’últim canvi d’hora?
La Comissió Europea s’havia fixat en principi l’objectiu de posar fi als canvis el 2019, però el pla era massa ambiciós i el Parlament Europeu va proposar després que l’últim any amb canvi d’hora fos el 2021, tanmateix, tampoc ha sigut així. La voluntat dels eurodiputats era que els països que es quedessin amb l’horari d’estiu fessin l’últim canvi al març, i els que optessin pel d’hivern, a l’octubre.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que proposarà a la UE que es deixi de canviar l'hora dues vegades l'any. "Ja no té sentit. Gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i la vida de la gent", ha argumentat en un missatge al seu compte de la xarxa X.
¿Amb quin horari es quedarà Espanya?
No està gens clar. El comitè d’experts nomenat pel Govern per decidir si Espanya es queda amb l’horari d’hivern o amb el d’estiu no es va posar d’acord sobre què era el millor i tot i que es va obrir un període de reflexió per prendre una decisió, ara mateix està tot en suspens a l’espera que Europa reprengui el tema.
¿Quina és la història del canvi d’hora?
El canvi d’hora es remunta a la dècada dels 70, amb la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir adoptar aquesta mesura per aprofitar millor la llum natural del sol i consumir menys electricitat (Espanya va introduir el canvi horari el 1974). El 1980, la Comunitat Econòmica Europea –de la qual Espanya encara no formava part– va publicar la primera directiva per posar ordre sobre el tema als diferents països.
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes