Sánchez proposarà avui a la UE que el 2026 es deixi de canviar l'hora dues vegades a l'any: "Ja no té sentit"
El president espanyol argumenta que gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que proposarà a la UE que es deixi de canviar l'hora dues vegades l'any. "Ja no té sentit. Gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i la vida de la gent", ha argumentat en un missatge al seu compte de la xarxa X. Per aquest motiu, avança que el govern espanyol proposarà avui aquesta qüestió al Consell d'Energia i demanarà que es posi en marxa "el mecanisme de revisió competent" amb l'objectiu de deixar de canviar les hores el 2026. Sánchez destaca que totes les enquestes que pregunten sobre aquest tema a espanyols i europeus, majoritàriament els enquestats es manifesten en contra de canviar les hores.
El president del govern espanyol recorda que el debat "ve de lluny" i que el Parlament Europeu va aprovar fa 6 anys canviar l'horari. "La política útil és la que escolta els ciutadans, escolta la ciència i ho porta a la seva legislació", ha afegit.
Aquesta setmana, la matinada del 25 al 26 d'octubre, està previst que es canviï l'hora retardant les agulles del rellotge una hora. Així doncs, a les 3h seran les 2h.
El canvi d’hora estacional està regulat a escala europea i es fa de manera obligatòria i simultània a tots els estats membres. La Comissió Europea fixa el calendari dels canvis cada cinc anys, i la planificació actual finalitza el 2026 (inclòs), de manera que s’obre una finestra d’oportunitat per plantejar la fi d’aquesta pràctica.
L’executiu espanyol plantejarà la mesura al Consell de Transport, Telecomunicacions i Energia que reuneix els ministres dels estats membres. Recolzarà la petició en els tres arguments que ha plantejat Sánchez: el suport majoritari de la ciutadania europea i espanyola (66% dels espanyols), l’absència d’evidència científica que demostri que aquesta pràctica genera un estalvi energètic substancial en l'actualitat, i les conseqüències negatives que té per la salut i el benestar de milions de persones.
Segons la Moncloa, amb aquest nou impuls al debat l'Estat “llança un missatge clar”: “Els estats membres han d’escoltar la ciutadania, atendre l’evidència científica i demostrar que són capaços d’actualitzar les seves polítiques al ritme dels temps”. “És el moment de continuar avançant junts en una agenda ambiciosa de transició energètica i competitivitat europea”, sosté l’executiu.
El 2018 la Comissió ja va proposar que es posés punt final als canvis d’hora després d’una consulta ciutadana a la qual van participar 4,6 milions de persones, amb un 84% a favor d’acabar amb els canvis. El 2019 el Parlament Europeu va donar suport a aquesta posició amb el 63% dels vots. Però la decisió final va quedar paralitzada per manca de consens dels estats membres, i calia una majoria qualificada al Consell perquè prosperi.
Teresa Ribera apunta que es quedaria l’horari d’hivern
En una entrevista al Cafè d’Idees, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha apuntat que en el cas que s’eliminés el canvi d’hora addicional, el més probable és que quedés fixat l’horari solar d’hivern. “Com a mínim en el nostre cas”, ha afirmat.
Canvi d’horari a Europa des de 1980
El canvi d’horari estacional funciona a tot Europa des de 1980, quan la Comunitat Econòmica Europea va començar a coordinar els horaris d’estiu i d’hivern dels països membres. Aleshores ho va justificar per la necessitat d’aprofitar més les hores de llum per reduir el consum energètic i harmonitzar el funcionament del mercat comú. Després de mig segle, segons el govern espanyol, l’evolució de l’economia, la tecnologia i els hàbits socials han deixat obsoleta aquesta mesura.
