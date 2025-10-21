El govern espanyol tanca provisionalment les exportacions d'animals vius per la dermatosi
El Ministeri d'Agricultura diu que han comprat 207.000 dosis de vacuna per protegir els bovins
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha informat que s'han tancat provisionalment les exportacions d'animals vius per la dermatosi nodular. Planas ha assenyalat que han pres aquesta decisió "per iniciativa pròpia" per evitar l'expansió del virus. "També ho ha fet França, on s'ha produït un focus prop de la frontera que podria estar relacionat amb els d'aquí", ha afegit en referència als disset brots que s'han confirmat a l'Alt Empordà i al Gironès. El ministre ha subratllat que s'han comprat 207.000 dosis de la vacuna i que s'estan injectant al bestiar més proper als positius detectats. Planas també ha insistit que no es podia haver vacunat de manera preventiva i ha defensat que s'ha actuat de manera "diligent" i "amb celeritat".
Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha exposat que la dermatosi és una malaltia que afecta de manera greu a la producció animal. Per això, quan es detecta un focus, s'ha de sacrificar tota la granja i establir un perímetre de protecció i de vigilància.
Planas ha defensat que, des que es va detectar el primer brot el passat 3 d'octubre, s'ha actuat "amb celeritat" i han estat en contacte directe amb el Departament d'Agricultura. "Hem portat un total de 207.000 vacunes que ja s'estan aplicant", ha recalcat.
Així mateix, com a mesura per contenir la propagació del virus, el ministre ha informat que s'han aturat de manera provisional les exportacions d'animals vius.
Pel que fa a les crítiques dels pagesos, que lamenten que no es vacunés els bovins de manera preventiva, Planas ha afirmat que no es podia injectar el vaccí abans de confirmar un brot. "És una vacunació que necessita l'autorització de la Comissió Europea perquè provoca falsos positius, per això només es pot posar en el perímetre més proper als focus", ha destacat.
Planas ha defensat l'actuació tant de l'executiu de Pedro Sánchez com de la Generalitat. "La Conselleria d'Agricultura ha actuat dins les competències que li corresponen a cada comunitat autònoma, de manera diligent, amb el suport del govern", ha subratllat.
El ministre ha afegit que donaran suport a altres mesures preventives que es puguin adoptar, com per exemple, l'anul·lació de les fires ramaderes, tal com ha fet el govern de Cantàbria.
