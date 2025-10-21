El conflicte del Pròxim Orient
Witkoff i Kushner busquen a Israel preservar el fràgil alto el foc a Gaza
Els enviats especials de Trump es reuneixen amb Netanyahu a Tel-Aviv un dia abans de la visita de Vance
Almenys 97 palestins han mort pels atacs israelians des de l’inici de la treva
Andrea López-Tomàs
Les bombes van tornar a callar sobre Gaza. Però la fragilitat de l’alto el foc no desapareix. Per evitar el seu col·lapse, l’enviat especial de l’Administració del president nord-americà, Donald Trump, a la regió, Steve Witkoff, i el seu gendre i assessor, Jared Kushner, van aterrar a Israel un dia abans que arribi el vicepresident, JD Vance. Mentrestant, a l’enclavament palestí, hi va haver alguns incidents violents que van causar víctimes mortals, en una tensa calma després de la jornada més letal des de l’entrada en vigor de la treva, fa 10 dies.
Només fa una setmana que Witkoff i Kushner van deixar Israel després del festival de felicitacions en què es va convertir la jornada de dilluns, dia 13. Amb el cel en silenci sobre Gaza, tots els ostatges israelians vius van ser alliberats i uns quants cossos dels captius morts també. Trump va visitar Israel i Egipte durant unes hores i l’alto el foc es va firmar. Des d’aleshores, l’optimisme s’ha dissipat. Tot i que les parts han expressat el seu compromís en mantenir la treva, hi ha motius de disputa.
Les exigències
Israel exigeix a Hamàs que entregui la resta de cossos, 16 en total, i el grup palestí demana que permetin l’entrada de la maquinària pesant que els permeti buscar-los entre la runa. Ahir a la nit, a les 20.00 hores locals (19.00 hora peninsular espanyola) va tenir lloc l’entrega d’un altre cos. A més, la violència contra els palestins va continuar a Gaza, amb almenys 45 morts en les últimes 24 hores, i l’entrada d’ajuda humanitària es manté a nivells mínims. L’oficina de mitjans de Gaza va dir que els atacs israelians han matat a almenys 97 palestins des de l’entrada en vigor de l’alto el foc, el qual han violat 80 vegades.
Witkoff i Kushner van tornar a aterrar a Tel-Aviv per recuperar aquest optimisme i consolidar els compromisos. Una font familiaritzada amb la seva visita havia dit a Haaretz que, en la seva reunió prevista amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anaven a conversar sobre la segona fase de la implementació del pla de Trump. Aquesta contempla el desplegament d’una força internacional d’estabilització a Gaza, la retirada de l’Exèrcit israelià de la Franja i el desarmament de Hamàs. S’espera que la visita del vicepresident d’avui també se centri en aquests temes. La reunió, finalment, es va materialitzar ahir a la nit. I tot i que Witkoff i Kushner, a la sortida de la trobada, no van fer declaracions, Trump, des de Washington, va advertir que Hamàs seria "erradicat" en cas de violar la treva.
Força internacional
El mitjà israelià va informar que els Estats Units planegen presentar un projecte de resolució al Consell de Seguretat de les Nacions Unides per designar la força internacional per a Gaza. La proposta, que també definiria el mandat de la força, està sent impulsada per França, el Regne Unit i els països àrabs. L’arribada de Witkoff i Kushner arriba en el moment probablement més delicat de l’alto el foc. Diumenge, dos soldats israelians van morir en un atac que Israel atribueix a Hamàs al sud de la Franja, tot i que el grup palestí no n’ha reivindicat l’autoria. Trump suggereix que el lideratge de Hamàs no va estar involucrat en l’atac i va culpar "alguns rebels dins".
Després de l’incident, l’Exèrcit va anunciar la suspensió dels enviaments d’ajuda humanitària. No obstant, sota pressió nord-americana, els enviaments d’ajuda es van reprendre.
Abans del seu viatge a la regió, els enviats del president van donar una entrevista a la CBS. "El missatge més important que hem mirat de transmetre als líders israelians és que, ara que la guerra ha acabat, si volen integrar a Israel amb el Pròxim Orient més ampli han de trobar una manera d’ajudar el poble palestí a prosperar i fer-lo millor", va dir Kushner.
