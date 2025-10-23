Antonio Tejero, ingressat en estat greu en un hospital de València
El tinent coronel Antonio Tejero, autor del cop d'estat de 1981, ha mort als 93 anys, a la seva casa de València
El colpista Antonio Tejero està ingressat, en estat greu, en un hospital de la província de València, com ha pogut confirmar Levante-EMV a través de diverses fonts de reconeguda solvència. Tejero, de 93 anys d'edat i que resideix a València, porta ingressat des del passat dilluns a l'hospital acompanyat per la seva família. La seva filla resideix a la localitat d'Alzira i és muller de l'artista faller Julio Monterrubio.
Encara que al llarg del matí, han circulat rumors de la seva mort -totes elles han citat el diari El Mundo com a font-, aquest diari ha pogut confirmar que el militar no ha mort de moment. Permaneix ingressat al mateix hospital on la seva muller ja va morir fa uns anys. En els últims mesos, abans de necessitar l'ingrés, ha estat rebent l'assistència dels equips de la unitat d'hospitalització domiciliària a la seva pròpia casa.
Mateix bulo fa tres anys
No és la primera vegada que els mitjans de comunicació han donat el colpista per mort. Va ser al novembre de 2022, fa gairebé tres anys, quan va circular un missatge per l'aplicació WhatsApp que donava per mort Tejero i, de fet, informava sobre el velatori al Tanatori de la localitat amb data i hora. El rumor va circular tant que el tanatori va rebre milers de trucades per tractar de confirmar la notícia.
