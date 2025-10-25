Una manifestació multitudinària als carrers de València exigeix la dimissió de Mazón un any després de la dana
La marxa esdevé un homenatge a les més de 200 víctimes de la tragèdia
ACN
Desenes de milers de persones recorren els principals carrers del centre de València aquest dissabte per exigir la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quan falten només quatre dies per al primer aniversari de la dana de 2024. Sota el lema 'El poble ve crescut', els manifestants han proclamat consignes en contra de la gestió de la catàstrofe, que va provocar la mort de 231 persones. La mobilització, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, ha comptat també amb la participació de les associacions de víctimes de la gota freda i els comitès locals d'emergència i s'ha convertit en un homenatge a tots els damnificats per la tragèdia.
La manifestació s'ha convocat a les 18.00 hores la plaça de Sant Agustí amb la previsió que recorri els carrers Xàtiva, Colom, Palau de la Justícia, Alfons el Magnànim, la Pau, la plaça de la Reina, els carrers Brodadors i Micalet, per acabar en la plaça de la Mare de Déu. Des de bon inici els participants han llançat proclames contra el govern valencià com "president a Picassent", en referència a la presó de l'Horta Sud, "Mazón dimissió" i "més bombers i menys toreros". No ha començat a caminar fins passades les 18.30 hores.
Les entitats convocants han atès la premsa a l'inici de la marxa i han lamentat que molts dels problemes que hi va haver el 29 d'octubre de fa un any "segueixen pendents" de resoldre. "Fa un any que es van ofegar, i els responsables encara estan a la Generalitat Valenciana", ha denunciat Toni Valero, del comitè local d'emergència i reconstrucció al Parc Alcosa i membre d'Acord Social Valencià. "Probablement podria tornar a passar, no hi ha plans d'emergència, la reconstrucció de la Generalitat Valenciana està basada en la construcció, en el formigó, en zones agrícoles i inundables", ha criticat.
Valero ha carregat també contra algunes de les empreses adjudicatàries de les obres, "vinculades a la Gürtel", segons ha dit, i ha criticat que s'està "castigant" els infants valencians amb "barracons sense condicions, ni gimnàs, ni menjador, ni laboratori". "No estan asfaltats, amb quatre gotes s'omplen d'aigua", ha lamentat.
Com un dels promotors de la marxa per exigir la dimissió de Mazón, Valero ha volgut recordar també totes les víctimes mortals, que ha assegurat que van ser "assassinades".
Així mateix, ha criticat el pacte del PP amb Vox al País Valencià, on considera que els populars estan "experimentant" com podria ser un govern similar en l'àmbit estatal. Segons ell, ho fan perquè Mazón ja està "políticament cremat" i l'aguanten perquè a Vox "ja li va bé".
La presidenta de l'Associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre, Rosa Álvarez, ha destacat que no només volen la dimissió de Mazón sinó que vagi a la presó. "La dimissió potser ens hauria valgut al principi, però ara fa curt, ara demanem presó", ha afirmat, exigint també la dimissió dels membres del seu govern, Susana Camarero i José Antonio Rovira.
Álvarez ha explicat que han notat "molt de suport del poble valencià" i "algunes" administracions, però "tot el contrari" per part de la Generalitat Valenciana. "Ens sentim maltractats", ha dit, acusant el govern de Mazón de "violència institucional".
"Intenten deshumanitzar-nos", ha lamentat, assegurant que reben un "linxament brutal" a les xarxes, especialment els que "donen la cara" en nom de les víctimes. "Només demanem justícia, reparació i memòria, no tenim cap interès polític ni econòmic", ha conclòs.
La portaveu de l'associació, Mariló Gradolí, ha deplorat que un any després de la tragèdia les víctimes "encara no saben què va passar aquell dia". "Un any després, continuem reclamant veritat", ha assegurat.
Ha animat la ciutadania a reclamar la dimissió de Mazón perquè cal "justícia política i social" per la gestió de la dana. "Volem que s'assumeixin responsabilitats polítiques i que se'n vagi tot el Consell a sa casa perquè un any després no ens donen seguretat", ha dit.
La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, que també s'ha sumat a la marxa, ha titllat Mazón de "criminal" i ha exigit "justícia d'una vegada per totes" contra el president valencià. "Porta més de 200 morts sobre les espatlles i això s'ha de pagar", ha assegurat en declaracions a la premsa.
Moreno ha considerat "una vergonya" que no hagi assumit responsabilitats per la gestió de la gota freda d'ara fa un any i li ha retret que apliqui "polítiques negacionistes del canvi climàtic". Alhora, ha carregat contra algunes empreses a les quals ha acusat d'estar-se "lucrant en nom de la reconstrucció".
