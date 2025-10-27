Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

POLÍTICA

Junts trenca amb el PSOE i la militància votarà dimecres i dijous

La direcció del partit ho aprova per unanimitat després d'una reunió de més de tres hores a Perpinyà

Carles Puigdemont, Míriam Nogueras i Jordi Turull, durant l'executiva de Junts aquest dilluns a Perpinyà.

Carles Puigdemont, Míriam Nogueras i Jordi Turull, durant l'executiva de Junts aquest dilluns a Perpinyà. / Junts per Catalunya

Carlota Camps

Perpinyà

Junts dona per trencat el pacte de Brussel·les, l’entesa que el 2023 va permetre la investidura de Pedro Sánchez i va obrir una taula de negociació a Suïssa amb la presència d’un mediador internacional. Així ho ha decidit la direcció del partit per unanimitat en una reunió que s’ha allargat més de tres hores a Perpinyà.

Junts decideix per unanimitat trencar amb el PSOE i la militància votarà dimecres i dijous.

Ara serà el torn de la militància de la formació postconvergent, que haurà de referendar la ruptura en una consulta que se celebrarà aquest dimecres i dijous, segons expliquen fonts del partit consultades per El Periódico. El consell nacional de la formació es reunirà aquest dimarts per activar tots els mecanismes interns.

Durant la reunió, l’expresident Carles Puigdemont ha apostat per trencar amb el PSOE. El líder de la formació considera que, dos anys després de la investidura de Pedro Sánchez, els incompliments acumulats fan insostenible mantenir la negociació i que el diàleg obert a Suïssa ja no dona gaire més de si. La trobada en aquest municipi francès ha començat a les deu del matí i s’ha allargat més de tres hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents