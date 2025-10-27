ARGENTINA
Per què Milei ha arrasat en les eleccions legislatives a l’Argentina? Quatre claus d’una victòria sorpresa
L’auxili financer de Trump i l’oposició al peronisme han pesat més a les urnes que la situació econòmica del país
Abel Gilbert
Javier Milei s’ha convertit en l’heroi inesperat. Els enquestadors, una vegada més, no van arribar a entreveure el comportament dels argentins en els comicis legislatius. La ultradreta va obtenir el 40,7% dels vots a escala nacional contra el 34,8% del peronisme en les seves diferents variants. Aquesta distància que permet al Govern allunyar l’horitzó d’amenaces al Congrés ha sorprès propis i estranys. Factors domèstics i internacionals van permetre que l’anarcocapitalista pogués cridar desinhibit «jo soc el rei» i alimentar el seu somni de ser reelegit el 2027.
A l’hora de la celebració, Milei va prometre «fer gran l’Argentina una altra vegada». Més que una glossa de la consigna de Donald Trump, «Make America Great Again», va ser un reconeixement del paper decisiu que va exercir el magnat republicà en els comicis d’un país al sud del continent. «Mai els Estats Units han donat un suport d’aquest calibre», va dir l’ultradretà, i el va assistir la raó. El triomf a les urnes ha sigut immediatament associat a la intervenció de Washington en els assumptes interns argentins d’una manera que no registra precedents, ni tan sols en els anys de més vigència de la política del «gran garrot».
Si abans del 14 d’octubre regnava el pessimisme en un Govern sacsejat pels casos de corrupció i el descontentament derivat d’un quadre recessiu de l’economia, el curs dels esdeveniments va fer un gir des del moment en què Trump va rebre Milei a la Casa Blanca i va dir sense ambigüitats que l’assistència de 20.000 milions de dòlars a l’Argentina estava supeditada al fet que l’extertulià televisiu guanyés els comicis 12 dies més tard. «Amb un candidat d’extrema esquerra, no serem generosos». La disjuntiva Milei o el caos devaluatori va calar en un sector de la societat. L’assistència financera de Washington ha permès evitar que el preu del dòlar saltés pels aires i fes explotar el pla econòmic en vigílies de la contesa.
El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessen, va actuar des d’aleshores com a ministre d’Economia paral·lel de l’Argentina i va injectar 1.600 milions de dòlars per calmar els mercats. L’activa participació de Washington en la campanya es perfila tot just com un capítol d’una història més ambiciosa: Els EUA esperen que Milei faci retrocedir la presència xinesa i que millorin els negocis per a les empreses nord-americanes en el liti, les terres rares i el petroli. El flamant ambaixador, Peter Lamelas, s’ha promès recórrer el territori per complir aquest propòsit.
S’acostuma a dir que el peronisme és un «sentiment» que «No llores por mí, Argentina», el número del musical ‘Evita’, va intentar funcionar com a explicació d’aquestes emocions col·lectives. Però és més intensa l’aversió que provoca aquesta força en almenys la meitat de la societat actual. «Els últims dies va canviar la direcció del vent i aquest va bufar a favor dels que governen, sobretot perquè molts argentins van advertir que l’opció de Cristina Kirchner –o d’algun dels seus fillols– seria molt pitjor», va afirmar Joaquín Morales Solá, columnista del diari ‘La Nación’. El 7 de setembre passat, el peronisme va arrasar en les eleccions a la província de Buenos Aires, la més important del país. La distància de 14 punts respecte de l’oficialisme es va revertir fins al punt que diumenge va guanyar per un punt en el mateix districte.
Els analistes hi coincideixen: es va activar en sectors de la societat el temor de la tornada al poder d’aquest partit el 2027. Un important segment de la societat, part d’ells joves, encara està ressentit amb l’últim i mal Govern del peronista Alberto Fernández. Milei ho va traduir en una consigna urgent al tancament de la seva campanya electoral en clau trumpista: «O caminem cap a les idees de la llibertat o caminem cap al comunisme castrochavista».
Parlar d’amenaça chavista per definir un partit lleument inclinat cap al centreesquerra en moments que el portaavions més gran dels EUA es desplega al Carib sud enmig d’enfonsaments d’embarcacions que presumptament portaven droga sembla haver tingut també la seva eficàcia entre part dels votants. La polarització va escombrar les expectatives d’altres partits moderats de canalitzar la bronca.
Setmanes enrere Milei es veia cansat i de mal humor. El seu candidat principal a Buenos Aires, José Luis Espert va haver d’abandonar la cursa electoral pels seus vincles amb un narcotraficant. Els resultats, si bé ha perdut 16 punts en comparació amb el segon torn de novembre del 2023, suposen una glopada d’aire fresc d’una intensitat que no estava contemplada. El mapa polític s’ha modificat. Milei va acabar de fagocitar la dreta tradicional. Tindrà a partir del 10 de desembre un terç de la cambra de diputats, cosa que li permet mantenir el seu poder de veto a les iniciatives que li desagradin del Congrés.
En la seva nit victoriosa va allargar la mà als legisladors de centredreta per dur a terme les reformes laboral, impositiva i del sistema de pensions. Els mercats «descansen» els caps de setmana, però al concloure l’escrutini van començar a arribar els primers senyals de galimaties. La política argentina és d’una volatilitat tan gran que els enutjos d’ahir són l’aprovació de demà. L’humor social pot tornar a canviar aviat. Mentre això no passi, les aspiracions de l’anarcocapitalista de ser reelegit en dos anys han tornat a cobrar consistència.
Les explicacions polítiques van donar pas a les sociològiques, culturals i fins i tot d’una psicologia de multituds. Molts argentins que van votar per La Llibertat Avança guanyen un 30% menys que fa dos anys. Es van inclinar no obstant per l’estabilitat del preu del dòlar, l’àncora del programa inflacionari, i van donar una nova oportunitat a un Govern que menysprea les qüestions de gènere i el medi ambient, ha restat finançament a la salut i l’educació, ha tret beneficis als discapacitats i ha incrementat el preu de l’aigua (376%), el de la llum (228%), el del gas (913%) i el del transport (852%). Milei els va assegurar que aviat veuran la prosperitat.
Però les circumstàncies que van col·locar l’ultradretà al caire de l’abisme fins que va arribar el socors providencial de Trump són lluny de resoldre’s. La participació de Bessent en l’economia domèstica argentina tampoc garanteix una sortida. «El que està passant és una forma descarada d’imperialisme financer», va sostenir ‘The Financial Times’. «Les reserves monetàries disponibles del país són perillosament baixes. Mentrestant, l’economia va cap a una recessió».
L’Argentina ha de pagar l’any que ve 19.000 milions de dòlars als creditors i és difícil que els tingui si la divisa barata finança l’especulació financera, el turisme internacional dels sectors mitjans i alts i les importacions. El Fons Monetari Internacional (FMI) no es cansa d’advertir que el Govern necessita acumular dòlars al Banc Central. La política de mantenir-lo a un preu molt baix, que ja li ha costat 25.000 dòlars, és, no obstant, immodificable. «El programa econòmic no canvia gens», va dir el ministre d’Economia, Luis Caputo. L’eufòria dominical pot ser breu.
