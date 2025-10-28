DANA
Mazón ha canviat vuit cops de versió sobre la seva agenda de la tarda de la dana
El president valencià, Carlos Mazón, i el seu equip de Presidència han omplert de silencis i mitges veritats les poc més de cinc hores que transcorren des que comença el seu dinar a El Ventorro amb la periodista Maribel Vilaplana (15.00 hores) fins que aterra al Cecopi (20.28 hores)
Mateo L. Belarte
"Però ¿qui canvia de versió? ¿Qui canvia de versió? De debò que no entenc quan és el canvi de versió. Evidentment, les 20.28 hores és després de les 19.30, és un fet fàctic, ¿no? ¿Quan he mentit? Repassin la meva compareixença a les Corts, que sempre he dit el mateix. No he canviat de versió mai". Són paraules del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pronunciades el 25 de febrer després d’admetre que el fatídic 29-O, dia de la dana en què van morir 229 persones, va arribar al Cecopi amb l’Es Alert llançat i la tragèdia consumada. Mazón negava i nega haver alterat el seu relat, però el cert és que, passat un any de la catàstrofe no només continua havent-hi buits en la seva cronologia, sinó que continuen apareixent informacions que contradiuen les versions. El diari Levante-EMV, de Prensa Ibérica, ha recopilat almenys vuit ocasions en què el president ha canviat de versió.
El dinar "de feina"
La pregunta d’on era Mazón en els moments més crítics no va trigar a aflorar i, també, les primeres contradiccions. El 7 de novembre Mazón va assegurar als mitjans que després d’acabar els seus actes d’agenda, passades les 14.00 hores, va acudir a un "dinar de feina". Era el seu primer canvi de versió, ja que anteriorment s’havia referit a aquesta trobada com un "dinar privat". Malgrat ser suposadament "de feina", a l’agenda de la Generalitat no figurava cap activitat oficial més enllà de la seva trobada amb els agents socials de les 13.45 hores.
Faltava per conèixer lloc i comensal. El president de la patronal CEV, Salvador Navarro, va haver de desmentir haver compartit taula i estovalles amb Mazón després que algunes informacions apuntessin a això citant la Generalitat com a font. Des del Consell, no obstant, s’ha mantingut que es va tractar d’una confusió. Aquell mateix dia, el 8 de novembre, la Generalitat revelava per fi el secret i admetia que el president va dinar amb Vilaplana. Explicava també que no es va preocupar abans per petició de la comunicadora, que va demanar ometre la seva identitat per no patir represàlies, i situava l’arribada de Mazón al Palau a les 18.00 hores i al Cecopi "passades les 19.00 hores". Dues dades que amb el temps també s’han demostrat falses.
El PSPV va demanar a les Corts accedir al tiquet del restaurant per conèixer-ne el seu cost i altres detalls, com què van menjar o quan va acabar el dinar. La sorpresa va arribar quan el Consell va respondre, el 26 de desembre, assegurant que no podia aportar aquesta factura perquè Mazón va acudir a aquesta cita com a líder del PP valencià.
«¿Quan he mentit? Repasseu la meva compareixença a les Corts», va dir Mazón al febrer
Les hores i els minuts també han ballat en el relat del cap del Consell. Ha variat el final del dinar, la seva arribada al Palau i la seva arribada al Cecopi. Poc després de revelar-se la seva identitat i a través de declaracions de tercers, Vilaplana va situar el final de l’àpat cap a les 17.45 hores. La seqüència quadrava amb la versió de la Generalitat que Mazón va arribar al seu despatx a les 18 hores. Però la periodista va desmuntar aquesta versió amb una carta publicada el 6 de setembre en la qual retardava la sortida del restaurant a "entre les 18.30 i les 18.45 hores", una hora després de la cronologia recolzada per Mazón. Ara se sap que el president no arribaria al Palau fins prop de les 20.00 hores, dues hores després del que deia la Generalitat des del principi.
Mazón també ha anat canviant la versió sobre el recorregut. En tres recents entrevistes va assegurar haver anat directe del restaurant al Palau, detallant fins i tot el seu recorregut carrer a carrer. No obstant, no va ser així, sinó que el president va acompanyar Vilaplana fins a l’aparcament, a escassos metres del local però en sentit oposat al seu despatx. El president no va voler respondre ahir sobre aquesta qüestió a preguntes dels mitjans.
Possiblement, el canvi de versió més evident i mediàtic de Mazón, que en pocs dies va passar de mantenir que va arribar al Cecopi "a mitja tarda" a admetre que ho va fer a les 20.28 hores, amb l’alerta ja enviada i la majoria de víctimes mortes. La referència que arriba "a mitja tarda" l’ofereix el 7 de febrer. La Generalitat, en la seva filtració d’inicis de novembre, va dir que va ser "passades les 19 hores". Després, el 24 de febrer, revela el seu registre de trucades, que inclou una comunicació amb Salomé Pradas, que era al Cecopi, a les 19.43 hores.
Els temps sorprenen, ja que la versió oficial donava a entendre que Mazón ja era aleshores en el centre de control de L’Eliana. L’endemà, admet que va arribar a les 20.28 hores i, malgrat tot, nega de manera vehement haver canviat de versió. En la seva compareixença a les Corts del 15 de novembre va assegurar que el viatge a L’Eliana des del Palau "no va ser fàcil pel trànsit". No obstant, ja que ara es coneix que el president era al centre de València a les 20.00 hores, no sembla que el trajecte fins a L’Eliana fos complicat..
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions