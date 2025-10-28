Un asteroide potencialment perillós descobert per un grup de científics dels Estats Units
Si cau a la Terra podria matar centenars de milers de persones i animals
Redacció T21
Quan parlem d'asteroides que poden impactar sobre la Terra, sembla surrealista, oi? Doncs el passat 27 de setembre es va descobrir el 2025 SC79 amb un diàmetre d'uns 700 metres aproximadament. Aquest asteroide si impactés contra el planeta podria matar centenars de milers de persones i animals, seria una catàstrofe a escala continental.
Un equip d'astrònoms de l'Institut Carnegie per a la Ciència, als Estats Units, ha detectat un asteroide que els especialistes descriuen com a potencialment perillós i que, fins ara, havia estat ocult i camuflat després de la resplendor solar.
Batejat com 2025 SC79, el cos va ser descobert el 27 de setembre d'aquest any, utilitzant la Cambra d'Energia Fosca del telescopi Blanc de 4 metres de la Fundació Nacional de Ciències dels Estats Units. L'albirament va ser confirmat posteriorment pels telescopis Gemini i Magallanes.
D'acord amb una nota de premsa, el nou asteroide completa una òrbita al voltant del Sol en només 128 dies, ubicant-se entre els objectes amb els períodes orbitals més curts del sistema solar. La seva trajectòria és interior a la de Venus i travessa l'òrbita de Mercuri, per això es manté durant llargs trams molt a prop de la direcció del Sol des de la perspectiva de la Terra, una ubicació que complica la seva observació amb telescopis tradicionals.
Difícil de detectar i potencialment perillós
Amb un diàmetre estimat al voltant dels 700 metres, 2025 SC79 tindria la capacitat de provocar un desastre d'escala continental en cas d'impacte: segons els càlculs i comparacions, un cos d'aquesta mida podria causar desenes o centenars de milers de morts en forma immediata i danys ambientals i socials de gran abast, depenent del lloc i el lloc.
Els astrònoms subratllen que aquests objectes, que apareixen al cel just abans de l'alba o després de l'ocàs, “enganxats” a la brillantor solar, són precisament els més perillosos per ser els més difícils de detectar. Els especialistes recomanen l'ús de càmeres sensibles i diversos observatoris per localitzar aquestes amenaces abans que sigui massa tard.
"Els asteroides que aguaiten a prop del Sol només es poden observar durant el crepuscle, quan el Sol està a punt de sortir o posar-se. Si aquests asteroides crepusculars s'acosten a la Terra, podrien representar greus perills d'impacte", va indicar l'astrònom Scott Sheppard, que va concretar la troballa de 2025.
Esperant el moment exacte per observar-lo
Actualment, l'asteroide s'ha desplaçat darrere del Sol des del nostre punt de vista i romandrà invisible per a la majoria dels telescopis terrestres durant diversos mesos, limitant la possibilitat immediata de precisar els paràmetres orbitals i avaluar amb més certesa el risc d'aproximació futura al nostre planeta.
Quan torni a aparèixer, els astrònoms intentaran obtenir informació més detallada: la seva composició i el seu origen són punts importants, ja que és possible que hagi estat després del cinturó principal d'asteroides, per després ser "capturat" pel Sol.
Finalment, els científics recorden la necessitat de tirar endavant programes continus i coordinats de detecció d'objectes propers a la Terra, i la importància de desenvolupar plans de seguiment i, si cal, de mitigació o eliminació.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial