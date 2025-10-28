La fiscalia demana quatre anys de presó per a l’actor Nacho Vidal per homicidi imprudent
La fiscalia reclama una condemna de quatre anys de presó per a l’actor, director i productor de cine porno Ignacio Jordá, conegut com a Nacho Vidal, com a responsable d’un delicte d’homicidi imprudent que hauria comès en el transcurs d’un ritual amb verí del gripau ‘Bufo alvarius’ el juliol del 2019.
La mort es va produir en un habitatge propietat de l’actor a Enguera (València), on hi havia també la cosina i un amic d’aquest. La víctima va arribar per passar-hi el dia i practicar un ritual que havia de dirigir Vidal per la seva experiència en aquest tipus d’actes, segons sostenen les acusacions.
Tant la Fiscalia com els germans de la víctima, a través del lletrat aragonès Javier Vilarubí, responsabilitzen Vidal (Mataró, Barcelona, 1973) de manejar una substància il·lícita de gran toxicitat, coneguda vulgarment com a verí del gripau ‘Bufo alvarius’ i d’administrar-la sense calibrar-la ni pesar-la.
Les acusacions afirmen que mentre es duia a terme el ritual, en què van participar els tres acusats, el fotògraf va començar a tentinejar i es va desplomar de manera brusca a terra, segons es pot veure en una gravació de vídeo, que reflecteix que amb prou feines van passar 24 segons de la ingesta de la substància fins que van començar les convulsions.
L’acusació afirma que Vidal va continuar el cerimonial, malgrat que el protagonista seguia inconscient, amb tremolor corporal i dificultat respiratòria, i afirma que no van trucar als serveis sanitaris fins transcorreguts vint minuts.
En l’escrit d’acusació, al qual ha tingut accés EFE, també demana el Ministeri Públic la mateixa pena per a una cosina de l’actor com a responsable d’idèntic delicte, per la demora a avisar el 112 després de l’esvaïment de la víctima, un fotògraf que era conegut de Vidal.
La fiscalia demana que els dos processats abonin 20.000 euros a cadascun dels tres germans de la víctima.
L’acusació particular també responsabilitza Vidal i la seva cosina d’un delicte d’homicidi imprudent i sol·licita la mateixa condemna de quatre anys de presó, tot i que hi afegeix un segon delicte contra la salut pública, pel maneig de la referida substància tòxica, que eleva la petició de condemna als set anys.
L’Audiència de València va revocar el març del 2024 l’arxivament provisional de la causa seguida contra Vidal, per considerar que hi havia prou indicis per jutjar Vidal, la seva cosina i un conegut de tots dos, a qui l’acusació particular acusa d’encobriment i demana per a ell tres anys de presó (la fiscalia no acusa aquest home).
Aquesta part reclama als tres acusats 150.000 euros com a indemnització pel dany psíquic i personal causat.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial