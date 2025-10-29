Familiars de víctimes de la dana criden "assassí" a Carlos Mazón a l'entrada del president valencià al funeral d'Estat
Demanen saber la "veritat" i atribueixen la catàstrofe als qui van "ometre el seu deure"
Agències
Familiars de víctimes de la dana de fa un any al País Valencià han proferit crits com "assassí", "presó" o "dimissió" al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quan ha entrat al recinte on s'ha celebrat el funeral d'Estat en record dels morts. Han estat moments tensos que s'han produït just abans de començar l'acte per les 237 víctimes, 229 al País Valencià, 7 a Castella – la Manxa i 1 a Andalusia. L'acte ha començat a les sis de la tarda com estava previst. Dues hores abans han anat arribant els familiars i les autoritats, començant per les municipals, seguides de les autonòmiques, dels ministres del govern espanyol, dels presidents del Congrés i del Senat i de les altes instàncies judicials.
Cinc minuts abans de tres quarts de sis de la tarda ha arribat el president del govern, Pedro Sánchez, i a tres quarts en punt els reis, rebuts pel cap de l'executiu. Abans de començar el funeral, el rei i el president del govern espanyol s'han reunit amb els representants de les víctimes per expressar-los el condol quan fa un any de la tragèdia. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha format part de la comitiva oficial d'aquesta trobada.
Familiars de les víctimes de la dana han demanat durant el funeral d'Estat d'aquest dimecres a València saber la "veritat" del que va passar ara fa un any, alhora que han atribuït la catàstrofe no al fenomen natural, sinó als que van "ometre el seu deure". Les víctimes i els seus familiars han estat els protagonistes d'un acte que ha comptat amb la presència de totes les autoritats espanyoles, entre elles el mateix president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha estat esbroncat durant dos minuts pels familiars mentre tots esperaven asseguts que comencés l'acte. El rei Felip VI ha estat l'encarregat de cloure l'acte amb un discurs en què ha advocat per seguir indagant en les causes de la tragèdia per "evitar que torni a passar".
Esbroncada a Mazón
L'acte ha començat a les sis de la tarda al Museu de les Ciències Príncep Felip, a la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València. L'han presidit els reis d'Espanya i ha comptat amb la participació de les autoritats principals de l'Estat i dels protagonistes de l'homenatge.
Dues hores abans han començat a arribar els familiars de les víctimes del País Valencià, Castella - la Manxa i Andalusia, i al seu darrere han començat a arribar les autoritats, començant per les municipals, seguides de les autonòmiques, dels ministres del govern espanyol i dels presidents del Congrés i del Senat i de les altes instàncies judicials. Cinc minuts abans de tres quarts de sis de la tarda ha estat el torn del president del govern, Pedro Sánchez, i a tres quarts en punt han arribat els reis Felip i Letizia, que han estat rebuts pel cap de l'executiu.
Els reis i Sánchez s'han adreçat després als representants dels familiars de les víctimes per expressar-los el condol en un dia de grans emocions. De fet, moments abans que comencés el funeral, s'han viscut moments tensos a l'interior del recinte, quan familiars de les víctimes ja assegudes han increpat durant dos minuts el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, també assegut en una bancada al davant seu, tot responsabilitzant-lo de la tragèdia, demanant-li la dimissió i desitjant-li la presó. Mazón ja havia estat increpat per un grup d'unes 150 o 200 persones a l'exterior del museu. El president de la Generalitat Valenciana ha accedit al museu per una altra porta diferent de la de la resta d'autoritats.
A l'episodi de l'interior, alguns dels familiars mostraven fotografies dels seus difunts. El cap de l'executiu valencià s'ha endut la major part de l'esbroncada, per bé que també s'ha sentit algun crit cap a algun altre responsable polític com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en aquell moment no era a la sala. El cap de l'executiu estatal hi ha entrat al costat dels reis, moment en què l'esbroncada s'ha acabat.
Presència institucional
La cerimònia ha comptat amb la presència dels presidents del Congrés i del Senat, del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, tots els ministres del govern espanyol encapçalats pel president, Pedro Sánchez, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, els presidents de les comunitats autònomes, entre ells el del País Valencià, Carlos Mazón, l'assistència del qual ha estat qüestionada per algunes associacions de víctimes, els delegats del govern de les tres comunitats afectades per la dana, portaveus parlamentaris de les cambres legislatives estatals i autonòmiques, alcaldes dels municipis afectats i representants dels agents socials, entre d'altres.
La periodista de RTVE Lara Siscar ha estat l'encarregada de conduir l'esdeveniment, que ha tingut un dels primers punts destacats en la lectura dels noms de totes les víctimes de les inundacions.
Després, l'artista María Bertomeu ha interpretat el tema 'Mon Vetlatori', i seguidament han intervingut les representants de les víctimes, Andrea Ferrari, familiar d'una víctima veïna de València que va morir a Riba-roja, Naiara Chuliá, familiar d'una víctima veí de Bétera, i Virginia Ortiz, familiar d'una víctima veïna de Letur. Els familiars han demanat que les víctimes no quedin en l'oblit i que es doni suport als que aquell dia van veure com les seves vides quedaven estroncades.
Després, el rei Felip i la reina Letizia han fet una ofrena flora mentre s'interpretava 'El cant dels ocells' i seguidament hi ha hagut un minut de silenci en record de les 237 persones que van perdre la vida aquell dia, 229 de les quals al País Valencià, 7 a Castella – la Manxa i 1 a Andalusia. La intervenció del monarca i la interpretació de l'Adagi del 'Concert d'Aranjuez' han donat pas al final de la cerimònia.
