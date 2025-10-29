Joan Carles I vol tornar a Espanya: "Espero tenir una jubilació tranquil·la"
"La democràcia espanyola no va pas caure del cel!", diu el rei emèrit en una entrevista amb ‘Le Figaro’ amb motiu de les seves memòries
El rei emèrit Joan Carles I defensa la democràcia com l’"herència" que va deixar a Espanya durant el seu regnat al seu llibre de memòries, que es publicarà el 5 de novembre a França, i en què expressa el desig de renovar una relació "harmoniosa" amb el seu fill, Felip VI, i de tornar a la seva "llar" després de cinc anys d’exili a Abu Dhabi. "Espero sobretot, durant la meva vida, tenir una jubilació tranquil·la, renovar una relació harmoniosa amb el meu fill i, sobretot, tornar a Espanya, a la meva llar", expressa el monarca al seu llibre, editat per Stock i alguns dels passatges dels quals publica en exclusiva el setmanari Le Point i també revela, en una entrevista, la revista setmanal del diari Le Figaro, informa l’agència Efe.
Tots dos mitjans han visitat en el seu retir emiratí el rei emèrit a la seva residència a l’illa de Nurai, cedida pel xeic dels Emirats Àrabs Units, Mohamed bin Zayed, i en què unes oliveres espanyoles centenàries li fan "la sensació de ser amb un trosset d’Espanya, ancorat en mi", diu a Le Point.
Considerat un esdeveniment editorial de la tardor, Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d’Espagne (’‘Reconciliació. Memòries. Joan Carles I d’Espanya’) és el títol del llibre escrit per Laurence Debray. Escrit en primera persona, el llibre està previst que es publicarà a Espanya a principis de desembre per l’editorial Planeta.
"¡La democràcia espanyola no va caure pas del cel! La vaig voler des del principi, i el meu llibre explica aquesta història", assegura Joan Carles I a Le Figaro, que explica l’ajornament d’un any a la publicació del llibre per pressions així com per l’acord que coincidís amb el 50è aniversari de la mort de Franco.
"Després de 40 anys de dictadura, vaig donar als espanyols una democràcia que continua viva; és la meva herència", declara, al recordar que quan va arribar al poder "tenia la brúixola, però no el pla" per portar el país des de la dictadura de Franco fins al règim actual. I afegeix: "Vaig dubtar d’escriure aquest llibre, però de mica en mica em vaig adonar que els fills i nets dels amics no tenien cap idea de Franco ni de la Transició democràtica que el va seguir. I, no obstant, ¡els anys 70 no són pas tan lluny! Vaig creure necessari donar un testimoni directe del que vaig viure durant 39 anys de servei al meu país".
