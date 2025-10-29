El PSOE ignora l'origen dels 181.150 euros que va avançar la trama Koldo
El jutge interroga aquest dimecres l’exgerent del partit i l’empleada de la Secretaria d’Organització
Tono Calleja Flórez
El PSOE no va comprovar l’origen dels 181.150 euros que van avançar en efectiu entre el 2014 i el 2021 els exsecretaris d’Organització socialistes José Luis Ábalos i Santos Cerdán, ni els diners que procedien de l’assessor del Ministeri de Transports Koldo García i dels integrants de l’equip de l’àrea d’Organització del partit, segons va reconèixer el 23 d’octubre la gerent Ana María Fuentes en l’interrogatori que li va fer el senador del PP Gerardo Camps en la Comissió d’Investigació del cas Koldo.
Els socialistes no van exigir fins al 2021 que els diners avançats es paguessin amb una transferència bancària, i per això desconeixen amb quins fons, en metàl·lic o des d’un compte bancari, van abonar els investigats els pagaments que després els tornava el partit. I tot mentre els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil apunten que Koldo García i la seva exparella Patricia Úriz portaven una comptabilitat B dels diners del seu cap, llavors ministre de Transport i secretari d’Organització dels socialistes.
"¿El qui ha fet el pagament anteriorment l’ha hagut de fer amb targeta bancària o també el pot fer en efectiu?", va demanar el senador del PP, i la gerent socialista hi va respondre: "Des del 2021 ha de fer-ho també amb el tiquet i presentar-lo per veure que ha efectuat el pagament". "¿Amb targeta bancària?", va insistir Camps a Fuentes, que ho va confirmar: "Amb targeta bancària".
Aquesta resposta va servir al senador per interessar-se pel motiu pel qual van canviar el model el 2021, quan Ábalos va ser apartat de la Secretaria d’Organització. "Perquè enteníem que hi havia més traçabilitat si pagaves amb la teva targeta i després presentes el tiquet", va defensar la socialista. Llavors el senador va interpel·lar sobre si entre el 2017 i el 2021 es podien presentar factures que s’haguessin pagat en efectiu i eren admeses pel PSOE. I la gerent va contestar "sí", per defensar que a "qualsevol lloc" s’admetien.
La intervenció de l’assessor
El representant legal del PSOE en el cas Koldo, Alberto Cachinero, assumeix en l’escrit dirigit al Suprem que és "possible" que Koldo García tingués "alguna intervenció en la gestió d’aquests cobraments de liquidacions de despeses en metàl·lic per a l’equip d’Organització"; defensa, però, que "no es tractaria de pagaments" ni a Koldo, ni a Ábalos ni a Cerdán.
En el document adreçat al magistrat Leopoldo Puente, que avui interrogarà com a testimonis l’exgerent del PSOE Mariano Moreno Pavón i la treballadora de la Secretaria d’Organització Celia Rodríguez, els socialistes intenten explicar els dubtes que ha plantejat l’UCO sobre els pagaments en metàl·lic del partit que no es reflecteixen en les dades aportades al Suprem.
