Detenen cinc nous sospitosos del robatori de joies al Museu del Louvre
Un dels detinguts "era objectiu dels investigadors" i tenen "proves d'ADN que el vinculen amb el robatori
Cinc nous sospitosos han estat detinguts en la investigació pel robatori de les joies del Louvre, entre ells un dels possibles quatre lladres del comando que va dur a terme el cop.
Tots cinc van ser arrestats simultàniament a París i els seus voltants, concretament al departament 93 (Seine-Saint-Denis) al voltant de les 21.00 hores d'aquest dimecres.
Un dels detinguts ahir a la nit "era objectiu dels investigadors" i tenen "proves d'ADN" que el vinculen amb el robatori. Era un dels sospitosos que teníem al punt de mira, ha afegit la fiscal de París, Laure Beccuau.
Ha assenyalat que els altres quatre detinguts aquest dimecres "poden aportar informació sobre com es va desenvolupar el robatori".
Les detencions se sumen als dos arrestats de dissabte passat i que han reconegut parcialment la seva participació en el cop.
Els dos homes, d’uns trenta anys, "van admetre parcialment els fets", va explicar Beccuau, en una roda de premsa celebrada dimecres a la tarda. Se sospita que van ser ells els que "van entrar a la Galeria d’Apolo per robar les joies", va precisar.
La fiscal va afegir que "res en aquesta etapa suggereix que els autors tinguessin còmplices dins del museu". Tot i això, els investigadors no descarten la possibilitat que es tracti d’un grup molt més gran que els quatre autors identificats per les càmeres de vigilància, ha afirmat.
Beccuau va puntualitzar que les joies encara no han estat recuperades, però va declarar que mantenen l’esperança que siguin trobades i tornades al Museu del Louvre.
