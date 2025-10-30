Internacional
Mor una dona de 80 anys després de ser oblidada per un creuer en una illa remota d’Austràlia
La dona, d’uns 80 anys, va ser trobada morta en una illa australiana després de no tornar al vaixell, que havia salpat sense detectar la seva absència
Una dona d’uns 80 anys ha estat trobada morta a Lizard Island, una illa situada davant la costa de Queensland, al nord-est d’Austràlia. Segons les primeres informacions, la dona hauria quedat enrere després d’una aturada del creuer de luxe en què viatjava, sense que la seva absència fos detectada en reprendre la marxa.
La passatgera formava part del Coral Adventurer, un creuer d’expedició amb capacitat per a 120 passatgers i 46 tripulants, que havia salpat de Cairns el 24 d’octubre en un viatge de 60 dies per la costa nord i oest del país, valorat en uns 80.000 dòlars australians.
El cos va ser localitzat diumenge, un dia després que es reportés la seva desaparició. L’alerta es va activar dissabte a la nit, quan la tripulació va notar que faltava una persona a bord. A partir d’aquell moment, es va desplegar un operatiu de recerca per terra i mar amb la participació de la Policia de Queensland i l’Autoritat Australiana de Seguretat Marítima (AMSA).
Les autoritats han confirmat que la mort va ser “sobtada” i que, de moment, no hi ha indicis de criminalitat. Tampoc no s’ha determinat amb exactitud quan va morir ni per què no es va detectar la seva absència abans que el vaixell salpés de l’illa.
Investigació oberta
Coral Expeditions, l’empresa que opera el creuer, ha expressat el seu condol pels fets i ha contactat amb la família de la difunta per oferir suport. El director executiu, Mark Fifield, ha assegurat que es van activar tots els protocols d’emergència en detectar-se la desaparició.
Està previst que la tripulació sigui interrogada un cop el vaixell arribi a Darwin, el pròxim 2 de novembre. Mentrestant, l’AMSA ha obert una investigació per aclarir el que ha passat i revisar els procediments d’embarcament i control de passatgers.
