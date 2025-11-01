La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la DANA, ingressada a l’hospital després de patir una crisi
Maribel Vilaplana ha de declarar dilluns vinent davant la jutgessa que instrueix la causa per la DANA
Redacció
La periodista Maribel Vilaplana ha acudit a un centre hospitalari després de patir, segons ha pogut confirmar aquest diari, una crisi. Segons expliquen fonts del seu entorn més proper, Vilaplana ha hagut de ser atesa pels serveis sanitaris després de presentar un greu quadre d’ansietat i tensió durant les últimes hores.
Les mateixes fonts confirmen que Vilaplana continua ingressada a les instal·lacions hospitalàries. La crisi s’ha produït poques hores després que Levante-EMV publiqués en exclusiva la informació segons la qual la periodista hauria mostrat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, un vídeo amb les inundacions d’Utiel a les 17.40 hores del passat 29 d’octubre, mentre tots dos dinaven al restaurant El Ventorro.
Aquest episodi nerviós arriba a menys de 24 hores que Vilaplana hagi de declarar davant la jutgessa que instrueix la causa de la DANA, prevista per al pròxim dilluns, per respondre sobre els fets ocorreguts el 29 d’octubre i la cronologia dels esdeveniments posteriors al dinar a El Ventorro.
