Carlos Mazón dimiteix sense convocar eleccions i es queda com a diputat
Amb aquesta fórmula, Mazón podrà conservar la seva acta de diputat i continuar aforat, un aspecte clau en la causa judicial de la DANA.
Mateo L. Belarte / Diego Aitor San José / Lluís Pérez
El president Carlos Mazón no continuarà al capdavant de la Generalitat Valenciana, però no hi haurà convocatòria electoral. Almenys, de moment. La legislatura seguirà endavant, amb el suport de Vox, i amb un “nou president” que s’encarregarà de la reconstrucció. Així ho ha anunciat aquest dilluns el dirigent popular en una compareixença pública celebrada a les nou del matí al Palau, després de la negociació amb Alberto Núñez Feijóo la tarda de diumenge.
Des del pati gòtic del Palau de la Generalitat (i no pas des del Saló de Corts, escenari de les grans ocasions com la declaració institucional de fa menys d’una setmana amb motiu de l’aniversari de la DANA) i escortat fins a l’últim moment pels seus consellers a primera fila, Mazón ha admès els seus “errors” durant el dia de la DANA i ha comunicat la seva decisió de dimitir com a president. “Ja no puc més”, ha afirmat Mazón, tot afegint que, per voluntat personal, “hauria dimitit fa temps” perquè “hi ha hagut moments insuportables, per a mi i sobretot per a la meva família”, i ha deixat el seu càrrec.
“Sé que el futur president serà capaç de continuar amb la reconstrucció, i potser la meva marxa farà que aquesta tragèdia s’enfoqui amb aquesta tasca”, ha assenyalat Mazón, alhora que ha apel·lat a la “majoria parlamentària viva, vigent i en marxa”, en referència a Vox, de qui necessita el suport per nomenar un nou president, del qual no n’ha revelat el nom. “És la majoria que està liderant la reconstrucció i no podem permetre que ningú l’aturi; apel·lo a la responsabilitat d’aquesta majoria per elegir un nou president de la Generalitat”, ha indicat.
La seva decisió de marxar l’ha explicada en una compareixença “meditada” i després de fer un “balanç més personal” un any després de la riuada, en què ha reconegut “errors propis”. “Durant tot aquest temps he mantingut sempre el mateix criteri: davant d’una situació tan greu, parlar d’una qüestió orgànica o del meu futur polític em semblava una frivolitat”, ha assenyalat.
Un cap de setmana de reflexió
Mazón ha fet pública la seva decisió després d’un cap de setmana de reflexió amb el seu equip de confiança a Alacant i d’un diumenge de negociacions amb Gènova i Alberto Núñez Feijóo. Va ser la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, qui al migdia de diumenge va assegurar que Feijóo, màxim dirigent del partit conservador, parlaria al llarg del dia amb Mazón “sobre el context polític de la Comunitat Valenciana”.
Tothom donava per fet, doncs, que la margarida acabaria desfullant-se aquest cap de setmana, encara que finalment ha estat un dia després, coincidint en el temps amb l’arribada de Maribel Vilaplana —la periodista amb qui va dinar la tràgica tarda del 29 d’octubre, entre les tres i les set— al jutjat de Catarroja per declarar en la instrucció judicial sobre la DANA.
