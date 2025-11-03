DANA
Vilaplana declara que Mazón va firmar documents de treball a El Ventorro i estava pendent del mòbil
La periodista que va menjar amb el president valencià s’ha ofert a facilitar la seva matrícula perquè es requereixi el tiquet a l’empresa que gestiona l’aparcament, ja que ella no el conserva, així com l’extracte bancari
Marta Rojo | Laura Ballester
La periodista que va menjar amb Carlos Mazón el 29 d’octubre, Maribel Vilaplana, ja declara davant la jutge i el fiscal de la dana i els advocats d’acusacions i defenses. Vilaplana ha assegurat no conservar el tiquet de l’aparcament on va deixar el seu cotxe abans d’anar al restaurant El Ventorro. I on tots dos van tornar, tal com va revelar Levante-EMV en la seva edició del 25 d’octubre. Vilaplana s’ha ofert a facilitar la seva matrícula perquè es requereixi el tiquet a l’empresa que gestiona l’aparcament, així com l’extracte bancari del pagament.
Vilaplana ha explicat que Mazón la va abordar en el còctel posterior a un esdeveniment el 14 d’octubre i li va proposar: «Necessito parlar amb tu, m'agradaria que col·laboréssim, que tinguéssim algun tipus de col·laboració», va dir, per la qual cosa van quedar el 29 d'octubre, ja que ella tenia la tarda lliure i Mazón va assegurar que ell «també la podia tenir lliure», segons fonts coneixedores de la seva declaració.
La periodista ha assenyalat que va demanar a Mazón que la reunió no fos oficial perquè treballa per al sector privat i volia evitar una vinculació política. Ja al restaurant, a qui va arribar a les 15 hores, Vilaplana ha explicat que la van pujar a un reservat. «Una sala àmplia on ja estava el president». Abans de començar a dinar, Vilaplana ha assegurat que l’amo del restaurant li va acostar un sobre amb papers. «Han portat aquest sobre perquè vostè el firmi», Mazón es va excusar, es va disposar a llegir-los i firmar-los. Durant el dinar, ha assegurat, Mazón «estava amb el mòbil constantment»
El paper de Vilaplana en la instrucció
El futur judicial de l’actual president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón es dirimeix en la declaració de la periodista Maribel Vilaplana, que va mantenir un dinar de treball amb el president valencià en les hores clau del 29 d’octubre del 2024, en les quals van morir la majoria de les 229 víctimes de la dana. La periodista està citada a les 9.30 hores d’avui per declarar a la seu dels jutjats de Catarroja, que acull la instrucció de la dana des d’inicis de setembre.
Maribel Vilaplana compareix en qualitat de testimoni i per tant obligada a dir veritat i a respondre a totes les preguntes de la jutge, el fiscal de la dana i els advocats de les defenses i les acusacions, en una jornada de màxima expectació que es preveu intensa. La periodista compareix perquè la secció segona de l'Audiència de València considera la seva declaració «pertinent i apta, a priori, per poder aportar informació rellevant sobre el procés seguit la tarda del 29 d'octubre en la presa de decisions, objecte de la investigació penal en curs».
Una declaració molt sensible, amb l’ombra d’una possible nul·litat voletejant sobre la compareixença de Vilaplana a causa de l’aforament del president de la Generalitat, Carlos Mazón. En teoria les preguntes directes sobre l’actitud del cap de l’Executiu autonòmic no podran formular-se durant la compareixença de la periodista. Però sí el que va poder saber del que li explicaven Mazón en les seves trucades els investigats Salomé Pradas (exconsellera de Justícia i Interior i comandament únic de l’emergència) o Emilio Argueo (exsecretari autonòmic d’Emergències), tot i que d’aquest últim no consten, en cap dels llistats de trucades facilitades fins ara i incorporats a la causa.
Però la situació privilegiada de Vilaplana durant la jornada de la dana, al passar gairebé quatre hores amb Carlos Mazón, des de les 15 a les 18.30-18.45 hores del 29-O, és el que van valorar els magistrats per citar-la. Unes hores de les quals la periodista haurà de fer un exercici de memòria per respondre a les preguntes que se li formulin. «Atesa la situació viscuda per la senyora Vilaplana, no es pot descartar que pogués haver escoltat el que el president parlava o els seus comentaris, tant durant les converses telefòniques, com una vegada finalitzades les mateixes, sobre la informació que anava rebent».
Suposadament, no es podrà preguntar sobre Carlos Mazón, tot i que alguns advocats de les acusacions consultats per Levante-EMV asseguren que ho intentaran. Però els magistrats de la secció segona de l’Audiència de València sí que van insinuar en la interlocutòria que acceptava la declaració de Maribel Vilaplana un element que xoca frontalment amb l’estratègia del president, que des del febrer, amb les primeres decisions de la jutge de la dana sobre la causa, s’ha esforçat per desmarcar de tota decisió adoptada al Cecopi del 29 d’octubre del 2024.
Una reunió cridada a ser el cervell de l'emergència en el Pla d'inundacions, però que el 29 d'octubre es va convocar a les 17 hores, quan ja es produïa el pic de trucades al telèfon d'emergències 112 i amb «falleguts per ofegament» a la conca del Poyo «des de les 16.45 hores fins a les 17.30 hores», i almenys sis «desapareguts» a Utiel i un altre a la Ribera, des de primera hora del matí.
Mazón va arribar al Cecopi a les 20.28 hores, tres hores i mitja després de l'inici de la reunió d'aquest òrgan, del qual ha reiterat que no en forma part ni és membre nat (sempre que no es declari el nivell 3 d'emergència). El president valencià també es va desvincular de tota decisió adoptada per Salomé Pradas, comandament únic de l’emergència del 29-O des de les 15 hores, quan es va decretar el nivell 2 a Requena-Utiel, amb sis «desapareguts» a aquella hora. «Mai vaig donar una ordre a Pradas, ni per convocar el Cecopi ni per activar l’UME ni per enviar l’alerta», va dir en una entrevista concedida a Las Provincias.
Salomé Pradas, en la seva declaració com a investigada l’11 d’abril, va protegir el president de la Generalitat Carlos Mazón i el va deslligar de la presa de decisions i un dels punts clau: el retard, que va negar, en l’enviament de l’Es Alert de les 20.11 hores. La majoria de les víctimes, si no totes, ja havien mort quan es va enviar el missatge als mòbils, per la qual cosa la jutgessa de la dana considera que el missatge de les 20.11 hores va ser «tardà i erroni». No obstant, l’exconsellera assenyalava en els últims dies d’octubre que «no sabia on era» Carlos Mazón la tarda la dana, quan va passar diverses hores al restaurant El Ventorro. I va reiterar, com ja va fer en la seva declaració, que durant la jornada, i especialment durant el Cecopi, va anar traslladant al president Carlos Mazón (i quan no el localitzava, al seu equip de Presidència) tota la informació del que anava passant. «Era l’oportú, el lògic i el correcte. No quedaria-me amb una informació que podia derivar en una cosa molt greu»,va explicar sobre la situació de l’embassament de Forata, que va anar creixent en gravetat durant la tarda, fins al punt de mirar-se un risc de desbordament. Això sí, va aclarir que «no trucava perquè el president entrés a un debat o demanar autorització, sinó que s’havia acordat al Cecopi enviar una alerta», va apuntar.
Un extrem que va negar Carlos Mazón en una recent entrevista al diari ‘El Español’. En ella, president autonòmic assegurava que no se’l va informar de l’enviament de l’Es Alert: «¿Per què se m’anava a consultar si no ve ni en el protocol, ni estic en el pla d’inundacions? És absurd. La jerarquia, sens dubte, està clara. Jo no formo part del Cecopi», va assenyalar. I afegeix: «No se m’informa ni soc un tràmit a passar, semblaria una obstrucció tècnica». Versions enfrontades a les quals, probablement, pugui avui donar llum la periodista Maribel Vilaplana, en vista del que va escoltar la tarda del 29-O que va passar amb Carlos Mazón.
