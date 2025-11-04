Judici fiscal general
El cap de Gabinet d'Ayuso declara que "es desferma la bogeria" quan va donar el mail en què el fiscal es mostrava "disposat" a pactar amb González Amador
Miguel Ángel Rodríguez s'enfronta a la tinent fiscal: "Si vostè tingués 22 ministres i tot l'aparell del Govern insultant-la tot el dia, segur que pensa el mateix que jo"
Ángeles Vázquez
El cap de Gabinet de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, s'ha mostrat fidel a la seva declaració en instrucció i davant del tribunal que jutja el fiscal general de l'Estat ha declarat que "es desferma la bogeria" a "fiscalia" quan ell mateix va difondre el mail amb què pretenia acreditar que el ministeri públic es mostrava "disposada" a pactar amb l'empresari Alberto González Amador.
Durant la seva declaració, ha explicat que el correu el tenia, perquè li havia facilitat el propi nuvi de Díaz Ayuso, al qual coneixia una mica abans que comencés la relació, la qual cosa li ha permès insistir que es tractava d'una persona "anònima". "Sé que s'està cometent una injustícia amb un espanyol, perquè surt amb una rival política", ha assegurat el testimoni.
Ha assegurat que el correu se li va donar l'empresari quan Eldiario.es va informar de la denúncia que la fiscalia havia presentat contra ell per delicte fiscal i falsedat documental. Va ser a les nou del matí del 12 de març del 24 quan li va enviar la fotografia del correu que el fiscal Julián Salto havia enviat a Carlos Neira, advocat de González Amador, del qual ha dit que "és un espanyol que ha volgut arribar a un acord amb Hisenda i no se l'hi han permès".
Segons el testimoni no va facilitar el correu a cap mitjà fins que va creure necessari desmentir La Sexta, que informava que la proposta d'un pacte de conformitat partia de la defensa, com passa sempre. Amb aquest mail, la distribució del qual admet el testimoni, El Mundo havia informat erròniament que la proposta partia de la fiscalia. A partir d'aquí, Rodríguez ha sostingut que havia deduït que si no havia tirat endavant la conformitat era per ordre dels superiors del representant del ministeri públic.
Durant la seva declaració Miguel Ángel Rodríguez ha arribat a enfrontar-se a la tinent fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde. "Si vostè tingués 22 ministres i tot l'aparell del Govern insultant-la tot el dia, segur que pensa el mateix que jo", li ha dit quan ella li preguntava per què imaginava que la conformitat s'havia frustrat per ordre dels superiors del fiscal general. Sánchez Conde ha respost ràpida: "Segur que no".
"Si encara no s'havia arribat a l'acord que proposava la Fiscalia era perquè l'havien parat", ha dit. I sobre els seus missatges a la xarxa X que assenyalaven que el fiscal general anava a anar "p'alante", s'ha limitat a comentar que "era un pronòstic i no desencertat".
A preguntes de l'exadvocada general de l'Estat Consuelo Castro, que exerceix la defensa del fiscal general, Álvaro García Ortiz, el cap de Gabinet de Díaz Ayuso ha assenyalat que una de les seves funcions és cuidar la reputació de la presidenta. "I quan s'ha posat en entredit és quan he sortit", ha afegit.
Quant a la roda de premsa que va oferir Díaz Ayuso arran de conèixer-se la denúncia de Fiscalia contra la seva parella, el testimoni ha admès que l'havia preparada ell i que estava dirigida a parar les informacions que buscaven anar contra la seva reputació. Miguel Ángel Rodríguez ha respost: "No hi ha ningú a Espanya que ho dubti".
"Tot és tèrbol i lleig ho vaig dir abans de la filtració dels documents i ho segueixo dient", ha respost Rodríguez a preguntes de Castro, que li ha mostrat els whatsapp que molt abans de les 22.30 hores, quan va enviar a la seva llista de distribució el correu de Salto, havia enviat a un periodista d'El País.
"No estic en l'estratègia de defensa, ni en les negociacions de la defensa", ha assegurat el testimoni, que prèviament havia assegurat que "el 70% dels judicis a Hisenda es guanyen". A preguntes de la defensa ha insistit que va defensar que creia que només existia el correu de Salto, perquè en ell no s'esmentava que responia a l'oferiment de l'advocat Neira.
L'advocada de l'Estat també ha preguntat a Rodríguez si el missatge a X de Díaz Ayuso que assenyalava que la fiscal cap de Madrid, Pilar Rodríguez, havia estat directora de Justícia al Govern de Rodríguez Zapatero tenia una motivació política. "¿Estem parlant de la persona que volia posar una mica de cianur?", li ha respost, en al·lusió a un dels missatges de Rodríguez la nit que s'elaborava la nota de premsa sobre González Amador. "No m'ha respost", li ha etzibat llavors la defensa, a la qual cosa el cap de gabinet d'Ayuso ha assenyalat: "Era una informació, s'informa del que aquesta senyora va ser".
També ha estat preguntat per altres missatges en què qüestionava la jutgessa Inmaculada Iglesias, a la qual corresponia la instrucció de la causa per frau contra la parella d'Ayuso, de la qual deia que era de l'associació Jutges i Jutgesses per la Democràcia "quina casualitat".
Davant les preguntes de la defensa sobre els comentaris que Rodríguez va posar a Twitter, el testimoni ha insistit que "el que ha fet la fiscalia és molt greu" per assegurar que aquests missatges "no són una acusació legal", és un mer comentari. Ha sostingut que va mantenir una reunió amb Neira, perquè no es tractava d'una cosa tècnica, sinó "amb polítics que no tenen escrúpols".
Durant tot l'interrogatori Miguel Ángel Rodríguez ha insistit en el gran nombre de periodistes amb els quals parla habitualment. En ser preguntat per Castro sobre si sabia que molts d'ells donen credibilitat als seus whatsapps donat el caràcter institucional del seu càrrec. La seva resposta ha consistit: "Miguel Ángel Rodríguez, i sento la petulància i aquesta supèrbia, està per sobre del càrrec polític que ocupi".
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda