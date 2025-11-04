Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts insta Sánchez a explicar com governarà sense el seu suport

El partit de Puigdemont instal·larà carpes en un centenar de municipis aquest dissabte per defensar haver trencat amb el PSOE

El portaveu de Junts, Josep Rius, ahir. | EUROPA PRESS

Carlota Camps

Barcelona

Una setmana després que Carles Puigdemont anunciés que el seu partit donava per acabat l’acord firmat el 2023 amb el PSOE, Junts continua situant la pilota a la teulada del president del Govern. Puigdemont no va demanar obertament eleccions anticipades ni es va obrir a recolzar una moció de censura amb el PP i Vox quan va anunciar el divorci amb els socialistes, cosa que tampoc va fer ahir, set dies després, el portaveu de la formació, Josep Rius. "Tot el que passi a partir d’ara correspon a Pedro Sánchez. No té majoria. Podrà seguir en el poder, però no governar", va afirmar.

En la primera roda de premsa que concedeix el partit després de la ruptura, Rius va demanar a Sánchez que es posi "les ulleres de lluny" i "expliqui" com pensa governar els dos anys que li queden a la legislatura. "Ha de reflexionar", es va limitar a dir el postconvergent, després de fer referència a la polèmica al voltant de les ulleres que el president del Govern va utilitzar durant la seva compareixença de la setmana passada al Senat pel cas Koldo. Malgrat la ruptura, el dirigent de Junts va tornar a reclamar al PSOE que compleixi els compromisos als quals havien arribat anteriorment, com són l’oficialitat del català a la UE, la delegació de competències en immigració a Catalunya o les lleis contra la multireincidència i l’ocupació de pisos.

D’altra banda, Rius va anunciar que dissabte vinent el partit instal·larà carpes en un centenar de municipis per explicar i defensar la seva decisió d’haver trencat amb el PSOE. Es tracta d’una iniciativa que porta per títol Junts s’explica a peu de carrer i que és una variant de la campanya que els postconvergents van començar a l’abril a Girona.

TEMES

