Mamdani, a la seva manera
El candidat progressista demòcrata, favorit a Nova York i amenaçat per Donald Trump, desferma passions, a favor i en contra.
Idoya Noain
No eren encara les vuit del matí d’ahir quan Zohran Mamdani, favorit en les eleccions a l’alcaldia de Nova York, arribava a dipositar el seu vot en un institut de Queens. Portava el vestit i el somriure que ha fet senyals de marca en la seva enèrgica campanya, arribava amb la seva dona de la mà i es movia entre un eixam de periodistes i un grapat de seguidors que l’abraçaven amb una pregària musulmana abans que entrés a dipositar la seva papereta i sortís després a fer una roda de premsa en un parc pròxim.
L’escola on votava era l’institut Frank Sinatra i el nom semblava adequat. Perquè aquest candidat de 34 anys, membre dels Socialistes Democràtics d’Amèrica i representant de l’ala més progressista del Partit Demòcrata, que ha trencat rigideses de l’aparell que durant temps han encotillat la formació i que s’ha convertit en emblema d’una manera d’enfrontar-se a Trump, sens dubte ha fet les coses "a la seva manera".
Això inclou haver posat el focus en qüestions d’assequibilitat en la meca del capitalisme, encapçalar la causa palestina en una urbs amb un milió de jueus i recolzar-se en una magistral estratègia digital i en xarxes socials a la metròpolis que encara és epicentre dels mitjans tradicionals, cada vegada menys influents en política.
Potser alguna cosa d’això bategava en els adhesius de dinosaures que donava a les portes de l’escola després que votés la Sam, una dona de 34 anys que, sense dir directament per qui havia votat, deixava intuir la seva aposta per Mamdani. "Això és una espècie de referèndum sobre qui volem ser com a demòcrates i novaiorquesos d’ara endavant, una espècie de referèndum sobre si els moviments progressistes són capaços de generar prou energia per guanyar una elecció, i jo vull creure que és possible", explicava.
Comicis intensos
La "manera" de Mamdani també ha aconseguit "inspirar" joves com la Layla, de 21 anys, que votava a l’East Village "emocionada". "El 2024 vaig votar (Kamala Harris davant Trump) contra una cosa que odiava i no a favor d’una cosa que estimava. Ara sento que no voto contra una cosa que és dolenta sinó per una cosa que és bona", deia. "Ha sigut una campanya que no ha utilitzat la por per unir la gent i això inspira molt més. I crec que és el que el procés polític se suposa que havia de ser als Estats Units, una cosa superpositiva i optimista".
Mamdani, no obstant, també ha desencadenat un fort rebuig i ha fet que els comicis a Nova York es visquin amb una intensitat inusitada. La participació al migdia, sumant les paperetes ja emeses per avançat, havia superat ja la total de vots emesos l’any 2021. Ahir a la nit, al tancament d’aquesta edició, no es coneixia encara el resultat de la votació.
