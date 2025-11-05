El rei emèrit admet per primera vegada "relacions extraconjugals"
Redueix les seves infidelitats a "relliscades" i enalteix els seus "sentiments" per la reina Sofia
Leticia Fuentes
El rei Joan Carles reconeix per primer cop "desviacions sentimentals" durant la seva vida, però assegura que "la majoria" de les "relacions extraconjugals" que se li atribueixen són "totalment fictícies". En el seu llibre de memòries, Reconciliación, que surt a la venda avui a França, redueix aquestes infidelitats a "algunes relliscades" i sosté que en cap cas van afectar a les seves obligacions monàrquiques. I, sense arribar a demanar-li perdó per aquestes amants, dedica un missatge a la seva dona: "Res podrà esborrar mai els meus profunds sentiments cap a la meva dona Sofia, la meva reina. Continuo molt unit a la meva dona, que conserva tota la meva admiració i el meu afecte. No hi ha ningú igual a ella en la meva vida i així continuarà sent, tot i que els nostres camins s’hagin separat des que vaig marxar d’Espanya".
L’excap d’Estat amb prou feines dona detalls sobre aquestes relacions extramatrimonials que reconeix, però sí que es queixa del tracte que ha rebut per part dels mitjans de comunicació aquests últims anys. "¡M’atribueixen fins i tot fills il·legítims! Vaig haver de contractar un advocat per defensar-me d’aquestes acusacions. A la premsa li agrada parlar fantasiosament", lamenta el monarca emèrit, que sí que afirma que "la premsa espanyola va respectar certa confidencialitat" al principi del seu regnat, però a principis dels 90, amb el desenvolupament de la premsa del cor i "l’estabilització del país com a potència europea, els rumors i especulacions" sobre la seva vida privada "van començar a emergir".
L’‘affaire’ Corinna
Sense citar Corinna Larsen, el pare de Felip VI assegura que "una relació particular va ser feta pública" i "hàbilment instrumentalitzada", cosa que va tenir "dures conseqüències per al (seu) regnat". A partir d’allà, Joan Carles relata el famós viatge a Botswana el 2012 en què va patir una lesió que va obligar a repatriar-lo a Espanya, cosa que va provocar que fos conegut per l’opinió pública. "Una part d’Espanya ja no em recolzava. Vaig tenir l’amarg sentiment d’haver sigut abandonat. Ho vaig suportar en silenci, serrant les dents", narra.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona