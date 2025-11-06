El president compareixerà a les Corts una setmana després de dimitir
Mazón s’anticipa a ser citat i acudirà dimarts vinent a la comissió d’investigació de la dana per oferir el seu relat
J. L. García Nieves / D. A. San José
El president de la Generalitat en funcions, Carlos Mazón, no s’aparta dels focus. Malgrat el seu replegament a Alacant dels últims dies, té intenció de tornar ben aviat a les Corts per oferir el seu relat sobre la dana. A les 15.44 hores d’ahir, va presentar per registre d’entrada a les Corts una petició a la mesa de la comissió d’investigació per comparèixer dimarts vinent, 11 de novembre, "per donar compte de les actuacions portades a terme per la Generalitat per a la recuperació social i econòmica de les zones afectades per la riuada, i tot allò que considerin els grups que la constitueixen". Amb aquesta petició, que va sorprendre per la baixada d’intensitat de l’agenda del cap del Consell des de la seva compareixença pública de dilluns en la qual va anunciar la seva dimissió, trencarà el silenci en què s’ha instal·lat en les últimes hores. Ho farà en una sessió on tindrà 15 minuts de torn de paraula després que parlin tots els grups i una intervenció final de sis minuts per tancar, tot i que no en el format de pregunta-resposta a l’estil interrogatori al Congrés.
Un dels compromisos que havia expressat Mazón abans de la seva dimissió era acudir abans a la comissió d’investigació del Parlament autonòmic que a la del Congrés. Aquesta compareixença al Congrés té la seva cita per al 17 de novembre vinent, per la qual cosa la sessió del dia 11 de novembre a la Cambra valenciana és l’única que és possible per poder complir aquesta idea. Ara, la mesa de la comissió es reunirà demà per acceptar-la.
Sense membres del Govern
La data de dimarts no és casual. Aquell dia està prevista la pròxima sessió de la comissió d’investigació a les Corts per a la qual la mesa (amb majoria del PP i Vox) havia citat el president del Govern, Pedro Sánchez, l’exvicepresidenta i responsable del Ministeri de Transició Ecològica el 29 d’octubre del 2024, Teresa Ribera, els ministres María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles i la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, però cap d’ells hi acudirà.
Els membres de l’Executiu central han refusat participar en aquesta comissió assenyalant que les Corts no és l’encarregada de fiscalitzar l’actuació dels representants estatals, una cosa que ha avalat el Consell d’Europa. Amb aquesta mateixa justificació havia refusat prèviament acudir-hi el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo.
