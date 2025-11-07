tribunals
La fiscalia bloqueja per primer cop publicitat sobre ventres de lloguer
El ministeri públic a Barcelona va requerir dues empreses perquè restringissin l’accés a Espanya d’anuncis il·legals sobre gestació subrogada. Les dues empreses hi van accedir i es van arxivar les diligències.
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona ha aconseguit per primera vegada a Espanya bloquejar publicitat il·legal a internet sobre ventres de lloguer, una pràctica que està prohibida per la legislació espanyola. Les diligències es van obrir el 2024 arran d’una denúncia d’una associació de Vigo i en la qual figuraven una vintena de pàgines web que difonien aquest tipus de propaganda. El ministeri públic va requerir a les delegacions a la capital catalana de les empreses que promocionaven la gestació subrogada que restringissin a Espanya l’accés a aquesta informació, ja que estava prohibida la seva difusió, i així ho van fer, segons va explicar ahir la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, i l’encarregada del servei de consum, Paloma Pelegrín.
La llei de salut sexual i reproductiva del 2023 va introduir la prohibició de la promoció comercial de la gestació subrogada i atribueix a l’Administració (no especifica quina) emprendre accions judicials per declarar la il·licitud de la propaganda que promogui els ventres de lloguer. A partir d’aquesta normativa i d’altres ha actuat la Fiscalia de Barcelona, tot i que part de la denúncia penal interposada per l’associació de Vigo va anar a parar a la fiscalia d’altres províncies, com Madrid i Màlaga. Pujal va explicar que, després d’estudiar el cas, va prendre la decisió que no era un assumpte penal, sinó civil, i que, per tant, se n’havia de fer càrrec el servei de consum, creat fa un any. "No només es cosificava la dona en aquesta publicitat, sinó els embrions", va precisar la fiscal en cap.
Com que les empreses establertes a Barcelona van fer cas als requeriments, es van arxivar les diligències que s’havien obert al cap d’uns mesos. La Fiscalia de Madrid, no obstant, ha actuat de forma diferent sobre les societats que estan ubicades a la capital d’Espanya i la publicitat il·legal de les quals havia denunciat l’associació de Vigo. En aquests casos, el ministeri públic va apostar per presentar als jutjats dues demandes. En una d’aquestes, el Jutjat Mercantil número 12 de Madrid va acordar, a instàncies de la fiscalia i com a mesura cautelar, el cessament de la divulgació de la publicitat sobre ventres de lloguer que feia una empresa a través d’internet. En la seva pàgina web apareix ara un missatge que assenyala que se’ls havia requerit que no s’inclogui aquesta propaganda ni en aquesta pàgina, ni en els seus perfils en xarxes socials.
A l’estranger
Malgrat aquesta acció, el problema no està resolt perquè moltes d’aquestes pàgines que publiciten la gestació subrogada són a l’estranger. La fiscalia es va dirigir a la secretària d’Estat de Telecomunicacions perquè bloqui l’accés a Espanya a aquestes webs, tot i que la contestació va ser que no tenien competències per poder fer-ho. Pelegrín ha anunciat la intenció de fer un pas més enllà. Una possibilitat seria elevar que actués l’Audiència Nacional, els fiscals d’aquest òrgan judicial ho consideren viable. L’objectiu: intentar bloquejar totes les pàgines que difonguin publicitat sobre els ventres de lloguer.
L’Institut de les Dones va rebre 334 queixes entre el 29 de novembre i el 31 de desembre del 2024 sobre publicitat de subrogació en webs i xarxes socials.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys