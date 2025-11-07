L'any 2025 va camí de ser el tercer més càlid des que es tenen registres, segons el programa climàtic Copernicus
El servei també identifica l'octubre de 2025 com el tercer octubre més calorós, amb una temperatura global de 15,1 graus
Albert Cadanet (ACN)
L'any 2025 va camí de convertir-se en almenys el tercer més càlid des que es tenen registres. Segons dades presentades aquest divendres pel programa climàtic Copernicus, la temperatura mitjana global aquest darrer mes d'octubre va assolir els 15,14 graus, xifra que el converteix en el tercer octubre més calorós i que empeny el planeta cap a nous rècords. "És pràcticament segur que l'any 2025 acabarà com el segon o tercer any més càlid que mai s'hagi registrat, possiblement empatat amb el 2023 -el segon més càlid fins a data d'avui- i només per darrere del 2024", indica el servei dependent de la Comissió Europea.
De la mateixa manera, els experts de Copernicus preveuen que, degut a l'escalfament global, la temperatura mitjana global entre els anys 2023 i 2025 superi els 1,5 graus respecte al període preindustrial (1850-1900). Segons les dades recollides per l'observatori climàtic, seria la primera vegada que el planeta sobrepassaria els límits pactats dins l'Acord de París en un període de tres anys.
"Ens trobem ara mateix en una dècada en què és molt probable que el límit d'1,5 graus se superi, un fet que posa de manifest el ritme accelerat del canvi climàtic i la urgent necessitat d'actuar", indica la responsable estratègica de clima de Copernicus, Samantha Burgess.
Un dels octubres més càlids
Més enllà de situar l'any 2025 com un dels més calorosos des que es tenen registres, el servei climàtic ha corroborat que aquest darrer mes d'octubre ha estat el tercer octubre més càlid. Durant el desè mes de l'any, la temperatura mitjana global a la superfície terrestre va ser de 15,14 graus, fins a 0,7 graus superior a la mitjana del període 1991-2020.
L'octubre de 2025 només s'ha vist superat pel mateix mes del 2023, on els termòmetres van marcar 15,30 graus de mitjana, i per l'octubre del 2024, amb una temperatura mitjana de 15,25 graus.
De la mateixa manera, l'octubre d'aquest any va superar en 1,55 graus la temperatura mitjana estimada per al període preindustrial. Segons Copernicus, octubre és el primer mes en què els termòmetres tornen a sobrepassar la desviació màxima pactada en els Acords de París des de l'abril del 2025.
