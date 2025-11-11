Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Informe sobre infància a Catalunya

La Síndica de Greuges demana ampliar l’educació obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l’edat per votar als 16 anys

Critica «incongruències» en el tractament de les edats i alerta que l’adolescència és una etapa molt desprotegida

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, en una imatge d’arxiu.

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, en una imatge d’arxiu. / David Zorrakino - Europa Press

Montse Baraza

La Síndica de Greuges de Catalunya ha proposat ampliar l’escolarització obligatòria fins als 18 anys i establir una primera majoria d’edat als 16 anys, que permetria als adolescents votar i participar en la vida política. Aquestes recomanacions formen part de l’‘Informe anual d’infància 2024’, en el qual la institució denuncia les «incongruències» en el tractament de les edats legals per exercir drets i deures, que considera font de desigualtats.

La síndica argumenta que als 16 anys molts adolescents ja tenen prou maduresa per comprendre les conseqüències dels seus actes i prendre decisions informades sobre la seva vida personal i social. Per això, defensa que aquesta edat s’ha de reconèixer com un punt d’inflexió en l’autonomia progressiva dels menors.

A més, l’informe reclama reforçar l’atenció a la salut mental infantil i juvenil, un àmbit que considera insuficientment cobert, i posar el focus en les polítiques públiques dirigides a l’adolescència i la primera infància per prevenir desigualtats estructurals.

Segons la Síndica, l’adolescència continua sent una de les etapes més desprotegides dins de les polítiques d’infància a Catalunya, tant per la falta de recursos específics com per l’escassa escolta institucional als joves.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
  2. Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
  3. Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
  4. Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
  5. Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
  6. Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
  7. El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
  8. Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada

La Síndica de Greuges demana ampliar l’educació obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l’edat per votar als 16 anys

La Síndica de Greuges demana ampliar l’educació obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l’edat per votar als 16 anys

Feijóo escull Pérez Llorca per substituir Mazón com a president de la Generalitat Valenciana

Feijóo escull Pérez Llorca per substituir Mazón com a president de la Generalitat Valenciana

Leo Messi: «M’imaginava jugant tota la meva vida a Barcelona»

Leo Messi: «M’imaginava jugant tota la meva vida a Barcelona»

El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei per abaixar les ràtios a 22 a primària i 25 a l’ESO

El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei per abaixar les ràtios a 22 a primària i 25 a l’ESO

Girona incrementarà l'aportació a La Sopa i reclama a la Generalitat que concreti la seva

Girona incrementarà l'aportació a La Sopa i reclama a la Generalitat que concreti la seva

L'estació de l'AVE a l'Aeroport de Girona i un Eix Transversal Ferroviari, principals eixos gironins de l’Estratègia ferroviària de Catalunya 2025-2050

L'estació de l'AVE a l'Aeroport de Girona i un Eix Transversal Ferroviari, principals eixos gironins de l’Estratègia ferroviària de Catalunya 2025-2050

Xoc lateral entre un camió i un cotxe a l’AP-7 a Pont de Molins

Xoc lateral entre un camió i un cotxe a l’AP-7 a Pont de Molins

Girona plantarà una quarentena de plàtans al passeig central del tram final de l’avinguda de Lluís Pericot

Girona plantarà una quarentena de plàtans al passeig central del tram final de l’avinguda de Lluís Pericot
Tracking Pixel Contents