Mazón diu que "no tenia responsabilitat operativa" durant la dana i retreu al govern espanyol que només ell hagi dimitit
L'oposició critica que no respon a les preguntes de la comissió d'investigació i l'insta a declarar davant la jutgessa
Carlos Mazón ha defensat a la comissió d'investigació de la dana a les Corts Valencianes que ell no tenia "cap responsabilitat operativa" durant l'emergència i que tot i així va estar pendent de l'evolució. Així ho ha assegurat durant la seva compareixença aquest dimarts a la tarda, en què el president de la Generalitat en funcions ha sostingut que va mantenir un "dinar de treball" però que no va estar incomunicat. Des de l'oposició, el PSPV i Compromís li han retret que no hagi respost a les seves preguntes i que s'hagi "burlat" de la comissió d'investigació. I l'han instat a presentar-se a declarar davant la jutgessa de Catarroja que instrueix la causa.
En la seva compareixença, el president de la Generalitat sortint ha assegurat que es va tractar d'un "dinar de treball" i ha volgut "recordar" que ell no té "responsabilitat operativa en la gestió de les emergències". En aquest sentit, ha lamentat les "hores de debat estèril" que ha ocupat la seva agenda.
"Sens dubte, si haguéssim sabut llavors el que sabem ara, i la magnitud i la dimensió de la tragèdia, la meva agenda hauria estat una altra", ha afirmat Carlos Mazón. Ha insistit que no va estar "incomunicat" durant aquelles hores i ha retret que li "intentin arruïnar la vida" a la periodista Maribel Vilaplana "per haver tingut la pèssima sort de rebre una oferta el pitjor dia de la nostra història".
Mazón ha replicat a les crítiques que "ningú en plenes facultats pot pensar que la gestió d'una emergència, dirigida per operatius amb més de 30 anys d'experiència, pot dependre de si jo realitzava trucades des d'un restaurant, des del carrer o des de l'Índia".
Carlos Mazón ha evitat respondre moltes preguntes de l'oposició, al·legant que ja havia donat les explicacions oportunes durant l'últim any en compareixences de premsa i entrevistes. En aquest sentit, ha lamentat que ha estat "l'únic que dimiteix i assumeix responsabilitats".
"Aquí ningú assumeix responsabilitats per part del govern d'Espanya. Ningú dona explicacions. Ningú no dona les seves trucades, ni el seu itinerari, ni on va menjar, ni amb qui va menjar", ha insistit el president de la Generalitat en funcions.
Retrets de l'oposició
Des dels grups de l'oposició han retret a Carlos Mazón que hagi respost a les seves preguntes, tant al voltant del seu dinar al Ventorro com de la seva "absència" durant les hores més crítiques de la dana. "No ets una víctima. Estan allà fora. Si els llegeixes el que has llegit aquí, el que va passar al funeral hauria estat poc", ha afirmat el síndic del PSPV, José Muñoz, que li ha reclamat que renunciï al seu escó de diputat i declari davant la jutgessa de Catarroja sense aforament.
Per part de Compromís, Joan Baldoví també li ha reclamat que comparegui davant la jutgessa instructora, que ha dit que l'ha citat tres vegades. I ha criticat el seu paper durant la comissió, que ha qualificat de "burla a les víctimes, al poble valencià i a la comissió" de les Corts. "Ets un tipus sense consciència, perquè no la fas servir mai, ni tan sols en la pitjor desgràcia dels valencians".
En canvi, el diputat del PP Fernando Pastor ha donat les gràcies a Carlos Mazón per la seva tasca al capdavant de la Generalitat Valenciana i ha retret una "utilització política" de les víctimes per part del PSPV i Compromís. El mateix ha fet el síndic de Vox, José María Llanos, que també ha denunciat el "relat fals i roí de l'esquerra" en aquesta emergència.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada