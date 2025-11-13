El govern espanyol ordena el confinament a les granges que crien aus de corral a l’aire lliure per la grip aviària
La decisió és una “mesura preventiva de reforç” davant l’augment del risc d’expansió de la malaltia
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha ordenat el confinament a les granges que crien aus de corral a l’aire lliure a partir d’aquest dijous per la grip aviària. Una imposició que ha fet a través d'una publicació al Butlletí Oficial de l’Estat BOE). La decisió és una “mesura preventiva de reforç” davant l’augment del risc d’expansió d’aquesta malaltia viral en l’última setmana i ha destacat que és “altament infecciosa”. El mandat ministerial suposa estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d’autoconsum o les que produeixen carn o ous per a la seva directa al consumidor. Des del juliol s’han detectat a l’estat espanyol 14 focus, la meitat dels quals a Castella i Lleó, a més de 53 aus silvestres i cinc captives.
L’ordre publicada també prohibeix la cria d’ànecs i oques, així com altres espècies d’aviram; donar aigua a les aus de corral procedents de dipòsits als quals poden accedir animals silvestres, excepte que sigui tractada per desinfectar de la possible presència de virus i la concentració d’aus de corral i altres de captives, incloent certàmens, mostres, exhibicions i celebracions.
El ministeri precisa que, en el cas que no es pugui confinar l’aviram, es donarà el vistiplau a seguir a l’aire lliure amb malles d’acer (tipus a les d’ocells) per evitar l’entrada d’altres espècies o amb “qualsevol altre dispositiu” que impedeixi l’accés.
Agricultura detalla que l’avaluació de perill ha considerat, entre altres factors, perquè la tardor és una època habitual de moviments d’aus migratòries i es busca evitar el contacte amb l’aviram, ja que s’ha constatat una “abundància” presència a zones d’aiguamolls de l’Estat. Alhora, ha destacat que coincideix amb el descens de les temperatures i això facilita la supervivència del virus.
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix
- Comença l'extracció de sorra de Palamós per transvasar-la i estabilitzar les platges de Sant Antoni
- La Generalitat amplia la línia de subvencions per a la retirada d'amiant a Girona facilitant la gestió del material
- Els Agents Rurals denuncien un productor de plaques de guix per abocar-les en terreny forestal a Vall-llobrega