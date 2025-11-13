Trump "va passar hores" amb una víctima d’Epstein, segons nous correus
Els republicans del comitè de Control de la Cambra baixa publiquen 23.000 pàgines de documents després de les revelacions dels demòcrates
Idoya Noain
Donald Trump "va passar hores" a casa de Jeffrey Epstein amb una de les víctimes del financer pederasta i l’actual president "per descomptat coneixia les noies". Aquestes són dues de les revelacions de diversos correus electrònics escrits per Epstein que els demòcrates del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants van fer públics ahir.
Les revelacions dels missatges han intensificat de nou l’escrutini sobre la relació del president dels EUA amb Epstein. Trump sempre ha negat saber dels crims que Epstein va cometre i insisteix que va trencar la relació amb l’inversor a principis de segle, quan els delictes van començar a sortir a la llum. Epstein va ser primer acusat a Florida però va aconseguir evitar càrrecs federals i el 2008 va poder esquivar la presó amb un generós acord judicial. El 2019 va ser imputat de nou ja amb càrrecs federals, durant la primera presidència de Trump, i va morir a la cel·la on esperava el seu judici en què va ser determinat oficialment com un suïcidi.
Les revelacions d’ahir renoven les ombres sobre la falta de transparència del Govern Trump en aquest cas, una cosa que ha obert una bretxa entre el mandatari i el moviment MAGA i fins i tot amb alguns polítics del Partit Republicà. La majoria dels conservadors, no obstant, mantenen la lleialtat cap al president, cosa que es va filtrar també ahir al Congrés. Un parell d’hores després de les revelacions dels correus per part dels demòcrates, els republicans, que controlen el Comitè, van penjar a internet 23.000 pàgines de documents obtinguts dels gestors de l’herència d’Epstein amb una ordre judicial per part de James Comer, el republicà que presideix el Comitè.
Trump va publicar a Truth Social acusant els demòcrates de remoure "una altra vegada la farsa Jeffrey Epstein" per a, suposadament, desviar l’atenció sobre "el malament que ho han fet en el tancament del Govern i altres coses".
El missatge del president ja ho havia avançat hores abans Karoline Leavitt, la secretària de premsa de la Casa Blanca, que va mirar de restar importància als correus electrònics revelats pels demòcrates i va acusar de manipular la informació i mirant de "crear una narrativa falsa per difamar el president Trump". En un comunicat Leavitt els va assenyalar per suposadament "filtrar selectivament als mitjans progressistes" els correus, tot i que en realitat els demòcrates del comitè els van penjar a la seva pàgina web junt amb un comunicat de premsa.
La secretària de premsa va assegurar que la víctima, els demòcrates han ratllat el seu nom en negre en un dels correus incriminatoris és Virginia Giuffre. Això, segons la portaveu de Trump, és una altra jugada bruta dels demòcrates ja que Giuffre, va recordar Leavitt, va defensar que Trump sempre va tenir un comportament correcte amb ella. Giuffre, que va ser qui va denunciar els abusos de que en aquell moment era el príncep Andreu, es va treure la vida al mes d’abril.
Els missatges
"Vull que t’adonis que el gos que no ha lladrat és Trump", va escriure Epstein l’abril de 2011 en un correu a la seva sòcia i aliada Ghislaine Maxwell, l’única implicada en la trama d’explotació sexual de noies i menors que compleix una pena de presó de 20 anys pel paper en aquesta xarxa i que, segons s’ha publicat en els últims dies, ha demanat a Trump que li commuti la condemna. En aquest mateix correu Epstein escriu que una víctima "va passar hores" a la seva casa amb Trump. Aquesta víctima és, segons Leavitt i els republicans, Giuffre.
