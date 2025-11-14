Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trump afegeix l'obesitat i el càncer a les raons per denegar el visat d'entrada als Estats Units

Altres problemes mèdics com malalties cardíaques i diabetis poden ser motiu per denegar el visat o el permís de residència

Donald Trump. / Europa Press

Idoya Noain

Nova York

El 2020, quan es va fer l’última revisió mèdica de la seva primera presidència, Donald Trump entrava pel seu pes, altura i índex de massa corporal en la categoria d’obès, com el 16% dels adults de tot el món. Tot i que suposadament en quatre anys s’ha quedat només en sobrepès avui, amb les xifres del 2020 i si fos un ciutadà d’un altre país demanant un visat per als EUA, podria veure’s rebutjat.

El Departament d’Estat del republicà ha decidit que l’obesitat i altres problemes mèdics crònics com el càncer, malalties cardíaques i diabetis poden ser motiu per denegar a un estranger el visat o el permís de residència.

Els oficials consulars i d’ambaixada també podran rebutjar sol·licitants si han superat l’edat de jubilació, segons quantes persones tinguin dependents (siguin nens o pares) i també si aquests dependents tenen "necessitats especials" o discapacitats.

Avís a consolats

Es tracta de nous paràmetres que van molt més enllà dels controls mèdics tradicionals, fins ara centrats en malalties infeccioses o en condicions que permetien preveure que el sol·licitant d’entrada als EUA acabaria requerint ingrés en una institució, amb el cost corresponent a càrrec del Govern. Aquests criteris apareixen recollits en un cable que Marco Rubio, secretari d’Estat, va enviar el 6 de novembre per informar les ambaixades i consolats, i del qual es va fer ressò una web especialitzada en notícies de sanitat.

"Alguns problemes mèdics, que inclouen però no es limiten a diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, del metabolisme i neurològiques i problemes de salut mental poden requerir centenars de milers de dòlars en cures", diu el document, que impel·leix els funcionaris a "considerar la salut d’un sol·licitant" de papers a l’hora de concedir-los o denegar-los.

TEMES

