Un de cada 20 casos de càncer de pulmó apareix abans dels 50
És el tumor més mortal, amb 23.239 morts a Espanya el 2024, un 1,9% més que l’any anterior. El perfil masculí predomina, però creix el femení.
Nieves Salinas
Un de cada 20 diagnòstics de càncer de pulmó ja es produeix abans d’arribar als 50 anys, cosa que reforça la necessitat d’estratègies de prevenció primerenca i de detecció precoç. "Estem veient un increment de diagnòstics de càncer de pulmó en persones més joves, que és una cosa especialment preocupant perquè trenca amb el patró clàssic d’una malaltia associada a edats avançades", assenyala el doctor Mariano Provencio, president del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP).
Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó, que se celebra avui, el GECP, format per més de 700 especialistes i 190 centres hospitalaris d’Espanya, llança la campanya Datografía del cáncer de pulmón, que busca posar rostre i dades a l’impacte social d’aquesta malaltia. El projecte es recolza en el registre de tumors toràcics del GECP, que reuneix informació clínica i demogràfica de més de 40.000 pacients, cosa que el converteix en la base de dades sobre la patologia més extensa d’Espanya i una de les més grans d’Europa.
Amb les dades del registre, els especialistes de pulmó posen el focus en l’impacte de la neoplàsia, que continua creixent en mortalitat, esperonada per més incidència entre el sexe femení. Així, continua sent un tumor amb rostre sobretot masculí, però amb incidència creixent en dones.
Dels 32.610 pacients amb un càncer de pulmó no microcític (CPNM) registrats pel GECP, el 72,2% són homes i el 27,8%, dones. "Tot i que el perfil masculí continua predominant, la incidència femenina continua en augment, especialment en dones joves no fumadores amb tumors de tipus adenocarcinoma o amb mutacions genòmiques tractables", detalla el doctor Provencio.
Segons dades de l’INE, el càncer de pulmó és el tumor més mortal, amb 23.239 morts el 2024, cosa que suposa un augment de l’1,9% respecte a l’any anterior. D’aquestes morts, 6.679 van correspondre a dones, cosa que representa un increment del 7% interanual en la mortalitat femenina associada a aquesta patologia. "Espanya és el país occidental on més creix el càncer de pulmó femení", assegura Provencio.
Estadi avançat
Al grup més nombrós de pacients (34,3%) l’hi diagnostiquen entre els 60 i 70 anys, seguit pels de 70–80 anys (28,2%), segons el registre. Els experts també destaquen que, malgrat haver experimentat una lleu millora en els últims anys, encara a més de la meitat dels pacients els hi diagnostiquen en fases avançades.
Com detalla Bartomeu Massuti, secretari del GECP, "més de la meitat dels pacients (56%) arriben al diagnòstic en estadi III o IV, quan les opcions de curació són més limitades". El tabaquisme segueix present com a causa de la malaltia: el 40,9% dels pacients registrats eren fumadors actius quan els hi van diagnosticar i el 46,4%, exfumadors.
