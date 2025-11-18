El Consell de Seguretat de l’ONU aprova el pla de Trump per a Gaza
Rússia i la Xina s’abstenen, però no veten una resolució que inclou el desplegament de la nova força d’estabilització i un govern transitori
Idoya Noain
El pla de pau de Donald Trump per a Gaza ja té l’aval de les Nacions Unides. El Consell de Seguretat va aprovar ahir aquesta proposta, que preveu l’establiment d’un govern transitori per a la Franja i una força d’estabilització internacional i esmenta la creació d’un futur estat palestí.
El pla de Trump va tirar endavant amb 13 vots a favor, cap en contra i dues abstencions, de Rússia i la Xina. Moscou havia presentat un esborrany alternatiu en el qual es remarca el compromís infrangible amb la solució de dos estats, però tant Rússia com la Xina no van utilitzar finalment el dret a veto.
L’aprovació és una victòria per a Trump i el seu ambaixador davant l’ONU, Mike Waltz, va qualificar la resolució com a "històrica". Abans de la votació, Waltz havia apressat a no oposar-se al text dient que un vot en contra era "un vot per tornar a la guerra", advertint que retardar-lo "costaria vides". "Aquesta proposta no és una promesa de paper, és un salvavides", va declarar Waltz.
La resolució proposada pels Estats Units per establir una força internacional d’estabilització per a Gaza va tirar endavant cinc setmanes després que Israel i Hamàs acceptessin l’alto el foc de la Casa Blanca. La resolució serveix també per legitimar formalment els 20 punts del "pla de pau" de Trump i atorgar un mandat de dos anys per força internacional, que entre d’altres s’hauria d’encarregar d’assegurar que Hamàs i la resta de faccions armades palestines es desarmen.
Incompliment
L’aprovació a l’ONU arriba en un moment urgent, atès el creixent escepticisme sobre la viabilitat del pla de Trump. Sobre el terreny tot va molt lent. Israel no ha complert fins ara amb la seva part d’autoritzar l’entrada d’una mitjana de 600 camions diaris a Gaza amb ajuda humanitària, mentre que Hamàs encara ha de tornar els cossos de tres ostatges morts. Les dues mesures formaven part de la primera fase del pla, la més senzilla a priori. I, mentrestant, la població de la Franja continua patint el que no està escrit. Les pluges torrencials dels últims dies han negat els campaments de desplaçats, i han desbordat també els dipòsits d’aigües fecals, amb el conseqüent risc de propagació de noves malalties.
La resolució nord-americana ha comptat amb el suport dels països del Golf, així com França i el Regne Unit. Sobre la força d’estabilització, afirma que hauria d’encarregar-se de protegir els civils, assegurar les fronteres, protegir l’entrada d’ajuda humanitària i treballar en la "desmilitarització permanent dels grups armats no estatals". Washington pretén que països àrabs i musulmans aportin el gruix del contingent i, segons diverses fonts, ha negociat amb Egipte, Qatar, Turquia, Emirats, Indonèsia i l’Azerbaidjan. De moment, no obstant, cap d’ells ha confirmat la seva participació en el contingent. I Israel ha vetat la participació de Turquia.
L’esborrany de resolució que ja va començar a circular la setmana passada afirmava que la nova força podrà utilitzar "totes les mesures necessàries" per implementar el seu mandat, segons Al Jazeera.
