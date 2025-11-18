Contractes irregulars
Detingut el president de la diputació d’Almeria pel cas Mascaretes
La intervenció es produeix en la institució provincial en plena investigació del cas Mascaretes per un presumpte cas de cobrament de comissions il·legals en la pandèmia
Javier Alonso
La Guàrdia Civil ha detingut el president de la Diputació d’Almería, Javier A. García (PP); el vicepresident, Fernando Giménez (PP), i l’alcalde de Fines (Almeria), Rodrigo Sánchez (PP), en una operació desenvolupada aquest dimarts, en què s’han pogut portar a terme dues detencions més.
Segons ha avançat Efe i ha pogut confirmar ‘El Correo de Andalucía’, els arrestos s’estan produint aquest matí i s’estan portant a terme també registres en diferents domicilisvinculats als alts càrrecs detinguts.
Un cas obert per presumpte cobrament de comissions
Giménez i Sánchez es trobaven investigats judicialment dins del conegut com a cas Mascaretes, que indaga presumptes comissions il·legals en contractes de subministrament de material sanitari adjudicats per la Diputació d’Almeria durant la pandèmia.
Precisament, a principis de mes, el PSOE havia sol·licitat que es cridés a declarar com a testimoni en aquesta causa el president provincial i president del PP d’Almeria, Javier A. García.
El PSOE, que exerceix l’acusació popular, fonamenta la seva sol·licitud en «la falta de concordança entre les declaracions de testimonis i investigats» i en les noves dades contingudes en l’atestat de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, datat el 25 d’abril.
Una investigació del 2021
La investigació del cas Mascaretes es remunta al 2021 quan es va produir el registre de la Diputació d’Almeria i la detenció del seu llavors vicepresident per un possible cas de cobrament de comissions en contractes de material sanitari durant la pandèmia. L’expedient en qüestió data concretament del 8 d’abril del 2020.
A partir d’allà es va iniciar una instrucció judicial que va provocar les declaracions de tots els investigats durant aquest any, incloent-hi el vicepresident actual que ha sigut detingut en el marc de l’operació de la Guàrdia Civil.
Aquesta investigació té entre els seus principals escenaris el municipis de Fines, on es desenvolupava part de l’entramat empresarial i l’alcalde del qual ha sigut detingut en el marc de l’operació de la Guàrdia Civil.
