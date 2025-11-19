L’UCO conclou que Cerdán obtenia comissions del 2% d’Acciona
El 75% dels beneficis de l’empresa que li atribueix procedien de comissions per obres
Ángeles Vázquez
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va concloure que el 75,33% dels beneficis de l’empresa Servinabar, la titularitat de la qual atribueix en gairebé la meitat a l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, es correspon amb el 2% que havia acordat que Acciona li pagués per obra adjudicada, segons l’últim informe aportat a la causa que s’instrueix en el Tribunal Suprem per la presumpta manipulació d’adjudicacions d’obra pública, al qual va tenir accés El Periódico.
Segons els agents, l’empresa administrada per Joseba Antxon Alonso té com a "principal font de finançament Acciona Construcción". "Quant a les posteriors sortides de fons de la mercantil navarresa, i tenint en compte el contracte privat de compravenda de participacions mitjançant el qual Cerdán va adquirir el 2016 el 45% de les participacions de Servinabar, s’ha observat que tant aquest com el seu entorn familiar haurien resultat beneficiaris d’una part del patrimoni de la mercantil".
L’informe explica que per les obres de l’adjudicació de les quals se sospita "s’haurien derivat presumptes pagaments" a l’exministre José Luis Ábalos i al seu assessor Koldo García que "haurien sigut gestionats per Santos" Cerdán. Això obeïa a l’existència d’"una operativa comuna mitjançant la qual Acciona Construcción i Servinabar van firmar un Memoràndum d’Entesa davant l’inici de l’expedient" d’aquestes obres, pel qual rubricaven "un contracte de prestació de serveis una vegada la licitació era atorgada a Acciona Construcción", mitjançant el qual "Servinabar obtenia el 2% net de l’import d’adjudicació".
Aquests beneficis, segons l’informe, haurien repercutit en la família de Cerdán. En la seva dona, Francisca Muñoz –contractada per Noran, cooperativa en la creació de la qual van participar Koldo i Antxon Alonso–, cosa que li suposa entre el març i el juliol del 2018 9.500 euros. Però també en la seva germana Belén Cerdán i el seu cunyat Antonio Muñoz.
Sánchez, taxatiu
D’altra banda, Pedro Sánchez es va desvincular ahir de la reunió que situaria el llavors director adjunt del seu Gabinet i avui secretari d’Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, amb l’anomenada lampista de Ferraz, Leire Díez, investigada per integrar una trama, que pretenia presumptament sabotejar la tasca de l’UCO en les causes relacionades amb el Govern i amb Cerdán. Amb un breu però taxatiu "la resposta és no", el cap de l’Executiu va negar haver sigut informat per Hernando de l’esmentada trobada.
