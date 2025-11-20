La Falange i el SEU persisteixen com a vestigis vius de la dictadura
Algunes de les institucions que van formar el Moviment Nacional continuen actives avui
«¿Extingits?», deia un recent missatge publicat en el compte de X del Sindicato Español Universitario
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern té l’objectiu principal de dissoldre la Fundació Francisco Franco per fer apologia del dictador. La institució, que va ser creada gairebé un any després de la mort de Franco, és un dels pocs vestigis que queden d’aquell règim, però no l’únic. Malgrat que durant la Transició es van dissoldre la majoria d’organitzacions que formaven part del Moviment Nacional, l’únic mecanisme existent per a la participació política, encara queden partits polítics i sindicats que es van conformar durant la dictadura.
En les eleccions estiuenques del 2023, prop de 5.000 persones a tot Espanya van escollir la papereta de la Falange Española de las JONS, el partit polític hereu d’aquell que va fundar José Antonio Primo de Rivera durant la Segona República i que més tard es va constituir en la base del Moviment Nacional. Amb el jou i les fletxes encara com a emblema, la formació assegura en la seva pàgina web que proposen "un sistema socioeconòmic denominat nacionalsindicalisme", sense donar més pistes.
Afegitó de "tradicionalista"
La Falange Española Tradicionalista y de las JONS va ser l’únic partit que va operar de manera legal durant la dictadura i el 1976, després de la mort de Franco, va ser la primera formació política que es va legalitzar, deixant enrere l’afegitó de "tradicionalista". Des d’aleshores, s’ha presentat a totes les eleccions generals, tot i que mai ha aconseguit representació a les Corts Generals de la democràcia. A més, a aquesta organització es va integrar l’any passat el partit la Falange, creat el 1999. També hi ha hagut escissions, com Falange Auténtica, si bé no es presenta a les eleccions.
Aquest no és l’únic cas d’una organització franquista que va sobreviure. "¿Extingits?", deia el missatge publicat en el compte de X del Sindicato Español Universitario (SEU), també integrat al Moviment Nacional. El post anava acompanyat de dues fotos de joves manifestant-se i realitzant la salutació feixista.
També fent ostentació del jou i la fletxa, el SEU va publicar un comunicat amb un fort discurs xenòfob fa unes setmanes, apel·lant als joves que veuen com el seu "barri es transforma en Marràqueix o Santo Domingo". "No et pots mantenir indiferent. [...] La lluita no és només contra els problemes materials que ens envolten, sinó contra la pèrdua de valors", sentenciava, en una crida a la "lluita" per les idees. A més, el SEU reivindica la seva associació amb la Falange Española de las Jons.
Existeixen altres organitzacions que també van solcar la Transició, però van saber adaptar-se. Un cas clar és l’Organización Juvenil Española (OJE), que es va fundar el 1960 i depenia directament de la Secretaria General del Moviment. No obstant, després de la mort del dictador, va abandonar els símbols que el vinculaven al franquisme i es va inscriure com a organització privada dedicada a l’educació no formal dels joves. Tot i així, manté uns marcats valors conservadors i està vinculada al moviment escolta.
