L’extrema dreta es cola entre els menors de 34 anys
Vox desplaça el PP com a alternativa al PSOE entre l’electorat de menys edat, si bé la majoria es continua situant a l’esquerra
Jose Rico
Fa temps que les enquestes deixen amb un pas de nas molta gent al constatar que les generacions més joves s’han mogut cap a la dreta, sobretot en qüestions com la immigració i el feminisme. Però ¿hi ha un canvi de fons en el perfil dels joves? ¿S’han dretanitzat? Com sempre, la realitat inclou alguns matisos que el baròmetre del CIS publicat ahir ens ajuda a identificar.
El gran canvi és que Vox capitalitza el suport dels joves que advoquen per votar opcions de dretes, per desplaçar el PP. Encara més, ara mateix el partit de Santiago Abascal és la primera força en intenció directa de vot entre els espanyols de 25 a 34 anys i la segona, a molt poca distància del PSOE, en les franges de 18 a 24 anys i de 35 a 44 anys. En concret, un de cada quatre espanyols de 25 a 34 anys (24,8%) triaria la papereta de Vox, davant el 16,2% que recolzaria els socialistes. En la franja més jove (de 18 a 24 anys), el 22,1% votaria el PSOE i el 20,8%, Vox. I en la franja de 35 a 44 anys hi ha un empat tècnic entre totes dues opcions.
Aquesta atracció per Abascal es reprodueix en una altra de les preguntes del CIS. Un de cada quatre espanyols de 18 a 24 anys (23,9%) i dos de cada deu de 25 a 34 anys (19,7%) consideren que Vox és el partit "més pròxim" a les seves pròpies idees. En totes dues franges supera el PSOE, però és en la franja més jove en què s’ha produït el tomb més significatiu: fa tot just un mes, els socialistes encara eren sis dècimes per damunt dels ultres; un mes després, Vox treu set punts al PSOE.
Fa quatre dècades que el CIS demana en els baròmetres per l’"autoubicació ideològica" dels enquestats en una escala de l’1 al 10. El percentatge majoritari se situa en el 5, al centre, des de fa molt temps. En aquest cas, s’hi col·loquen el 21,6%; més cap a l’esquerra es declaren el 41,5%, i més cap a la dreta, el 31,6%. Entre els joves de 18 a 24 anys, el 12,9% se situa al centre; el 47,2%, a l’esquerra, i el 34,9%, a la dreta. I entre els joves de 25 a 34 anys, el 14,5% se situa al centre; el 46%, a l’esquerra; i el 38,3%, a la dreta. És a dir, els més joves es posicionen més en una banda o en una altra del tauler, i no tant al centre, però la majoria opta per l’esquerra.
Els vaivens ideològics dels joves estan influïts per la seva percepció de com els partits atenen les seves inquietuds. El 40% dels espanyols assenyalen l’habitatge com el principal problema del país. Fins a 45 anys, el percentatge d’inquietud supera la mitjana estatal. Però no hi ha coincidència en el problema que més afecta el conjunt de l’electorat: l’economia (28,1%) supera lleugerament l’habitatge (26,8%).
Habitatge i immigració
En les franges d’edat fins a 35 anys, l’habitatge es manté al capdavant, amb percentatges que voregen o superen el 50%. La preocupació per l’economia i la qualitat de l’ocupació entre els més joves també és més alta que la mitjana nacional.
Sobre la immigració, els espanyols la perceben com el tercer problema que hi ha al país (18,9%), però baixa a la cinquena posició dels problemes que més afecten personalment els ciutadans (8,9%). Els joves l’assenyalen com el principal problema, més que la mitjana estatal (21,1% a la franja de 18 a 24 anys i 24,1% en els de 25 a 34 anys), però es queda per sota de la mitjana com a problema que els afecti directament, i cau a la setena plaça entre els espanyols de 18 a 24 anys.
