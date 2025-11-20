El Suprem condemna el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets
El condemnat haurà d’indemnitzar D. Alberto González Amador a 10.000 euros per danys morals
Ángeles Vázquez
Madrid
El Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, com a autor d’un delicte de revelació de dades reservades, a la pena de multa de 12 mesos amb una quota diària de 20 euros i inhabilitació especial per al càrrec de Fiscal General de l’Estat durant 2 anys, així com al pagament de les costes processals corresponents, incloses les de l’acusació particular. Com a responsabilitat civil es declara que el condemnat haurà d’indemnitzar D. Alberto González Amador a 10.000 euros per danys morals.
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
- Masia Serra abandona la DO Empordà després de la desqualificació d'un dels seus vins emblemàtics
- Sabies que a Banyoles hi ha una font amb una corona de flors considerada medicinal per les propietats de les seves aigües?