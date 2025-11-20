Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Suprem condemna el fiscal general de l’Estat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets

El condemnat haurà d’indemnitzar D. Alberto González Amador a 10.000 euros per danys morals

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. / Europa Press

Ángeles Vázquez

Madrid

El Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, com a autor d’un delicte de revelació de dades reservades, a la pena de multa de 12 mesos amb una quota diària de 20 euros i inhabilitació especial per al càrrec de Fiscal General de l’Estat durant 2 anys, així com al pagament de les costes processals corresponents, incloses les de l’acusació particular. Com a responsabilitat civil es declara que el condemnat haurà d’indemnitzar D. Alberto González Amador a 10.000 euros per danys morals.

