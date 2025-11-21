Com saber si la meva balisa V16 està homologada?
Aquests innovadors dispositius estan dissenyats per substituir els tradicionals triangles de preavís de perill
Alexandra Costa
A partir de l’1 de gener del 2026, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha establert que les balises V16 seran d’ús obligatori en tots els vehicles, marcant un punt d’inflexió en la seguretat viària a Espanya. Aquests innovadors dispositius estan dissenyats per substituir els tradicionals triangles de preavís de perill, amb l’objectiu principal de reduir l’accidentalitat a les carreteres. L’evolució tecnològica al servei de la seguretat és una realitat que tots els conductors hauran d’integrar. És crucial, per tant, entendre com distingir una balisa V16 que compleix la normativa d’una que no ho fa, evitant possibles sancions i garantint una protecció eficaç en cas d’emergència.
Requisits indispensables per a l’homologació
Perquè una balisa V16 sigui considerada legal i efectiva, ha de complir un seguit de característiques tècniques i requisits definits per la DGT. La simple possessió d’una llum d’emergència ja no serà suficient: l’homologació i la connectivitat amb la plataforma DGT 3.0 són elements irrenunciables. Els conductors que utilitzin dispositius sense aquestes especificacions podran ser sancionats amb multes de fins a 80 euros. Per això, cal prestar molta atenció als detalls per assegurar el compliment de la normativa.
Un aspecte essencial és la capacitat del dispositiu per emetre una llum intermitent de 360° d’alta intensitat, garantint una visibilitat òptima en qualsevol direcció. A més, ha de tenir una autonomia mínima de 30 minuts, temps suficient per senyalitzar el vehicle fins que arribi assistència. Tanmateix, la característica més distintiva i clau de l’homologació és la connectivitat amb geolocalització a la plataforma DGT 3.0. Aquesta connexió permet que els serveis d’emergència coneguin de manera immediata la ubicació exacta del vehicle aturat o accidentat, agilitzant la resposta i minimitzant els riscos associats a l’espera a la via.
Com identificar un dispositiu que compleix la norma
Saber si la balisa V16 que teniu o voleu comprar compleix la normativa és una preocupació legítima. Hi ha diversos indicadors que permeten verificar fàcilment la legalitat del dispositiu.
El primer és la presència d’un codi de verificació alfanumèric que comenci per les sigles LCOE o IDIADA. Aquest codi certifica que el dispositiu ha superat les proves i ha estat aprovat per un laboratori oficial.
A més, la tecnologia de connectivitat és determinant: la balisa ha d’incorporar connectivitat NB-IoT, una xarxa de banda estreta pensada per a l’Internet de les Coses, amb geolocalització integrada i una targeta SIM amb un funcionament garantit durant mínim 12 anys. Tot això ha d’estar indicat a simple vista o en l’embalatge del producte.
Un altre indici de fiabilitat és el preu: les balises homologades solen costar com a mínim 45 euros. Models molt més barats habitualment no compleixen els requisits exigits.
El llistat oficial de la DGT: l’últim criteri de verificació
Tot i revisar les característiques anteriors, és possible que encara hi hagi dubtes sobre l’autenticitat del dispositiu. Per resoldre qualsevol incertesa, la DGT ofereix un llistat oficial amb totes les balises V16 aprovades, disponible a la seva plataforma i actualitzat regularment.
Aquest recurs és el criteri definitiu: qualsevol balisa V16 que no aparegui en aquest llistat s’ha de descartar immediatament, ja que no compta amb la validació oficial.
Les autoritats recomanen consultar aquesta llista abans de comprar una balisa o si hi ha dubtes sobre una ja adquirida. La tria correcta d’una V16 homologada és una inversió en la pròpia seguretat i en la de la resta d’usuaris de la via, un gest de responsabilitat que tots els conductors han d’assumir abans del termini del 2026.
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- La cadena de botigues 'low cost' Action aterra a Banyoles
- Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda