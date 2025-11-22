Vaticà
El Papa aparta el bisbe de Cadis després de la denúncia de pederàstia: el bisbe auxiliar de Sevilla es farà càrrec de la diòcesi
El Vaticà ha anunciat que accepta la renúncia del seu càrrec del bisbe de Cadis, Ramón Zornoza, que va demanar fa un any ser rellevat en una diòcesi que, de manera temporal, assumeix Ramón Valdivia, fins ara mà dreta de Saiz Meneses
Patricia Godino
Primera gran decisió del papa Lleó XIV sobre la investigació d’un cas de pederàstia al si de l’Església catòlica: Robert Prevost ha designat monsenyor Ramón Darío Valdivia Giménez, fins ara bisbe auxiliar de Sevilla, com a administrador apostòlic de la Diòcesi de Cadis i Ceuta. D’aquesta manera, aparta del seu càrrec el fins ara bisbe de Cadis, Rafael Zornoza, sota investigació a la Santa Seu per presumptes abusos sexuals ocorreguts en la seva etapa com a sacerdot a Getafe. Zornoza, de 76 anys, ja va presentar la seva renúncia l’any passat perquè s’havia de jubilar.
El Vaticà accepta així la renúncia de Zornoza, tot just 15 dies després de conèixer-se la denúncia i investigació oberta per presumptes abusos sexuals a un menor quan aquest era sacerdot a la diòcesi de Getafe als anys 90.
Dilluns passat, Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), ja va deixar entreveure que la decisió que finalment s’ha pres arribaria aviat. Segons Argüello, la informació ha sigut proporcionada «no pel Sant Pare, sinó en un altre àmbit», i tampoc s’ha precisat ni la data ni la manera, va afegir el prelat espanyol en declaracions concedides als mitjans al Vaticà després de la primera trobada de la cúpula del CEE amb el papa Lleó XIV.
Valdivia, un perfil acadèmic i pastoral de 50 anys
Monsenyor Valdivia, de 50 anys, és doctor en Dret i Filosofia, i va ser nomenat bisbe auxiliar de Sevilla l’abril del 2023, i fins ara ha sigut la mà dreta de l’arquebisbe Saiz Meneses. El seu perfil acadèmic i pastoral li dona l’experiència necessària per assumir temporalment la responsabilitat de la diòcesi gaditana mentre s’aclareix la situació del seu predecessor.
El nomenament d’un administrador apostòlic significa que Valdivia governarà la diòcesi «en nom del Papa», sense convertir-se en bisbe titular de Cadis-Ceuta. Aquesta mesura suggereix cautela per part de la Santa Seu mentre avança la investigació. A més, reflecteix la intenció de garantir una gestió estable, respectuosa amb els processos canònics i transparent davant la comunitat diocesana.
