Dia de la Gent Gran

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

A la franja entre 75 i 85 anys, l’ús de la xarxa ha passat del 29% al 38% en un any i, a la franja entre 65 i 74 anys, del 59% al 65,1%

Participants en un curs de digitalització per a persones grans. / MARÍA MUÑOZ

Patricia Martín

Madrid

La generació 'silver' ha agafat la cresta de l’onada digital. El 75% dels majors de 55 anys es connecta amb freqüència a internet, 18 punts més que el 2020. L’avanç s’ha produït en tots els grups d’edat, sobretot a la franja entre 75 i 85 anys, en què l’ús de la xarxa ha passat del 29% al 38% en tan sols un any i, a la franja entre 65 i 74 anys, del 59% al 65,1%, segons el lV Baròmetre el Consumidor Sénior. Per tant, la bretxa digital s’està reduint. Tot i això, la comunicació en línia, mitjançant aplicacions de missatgeria com WhatsApp, no és suficient per pal·liar la soledat no desitjada que, segons l’Observatori Estatal, afecta el 20 % dels majors de 75 anys

«L’ús de tecnologia i aplicacions facilita el contacte amb familiars i amics. La soledat no desitjada no és un fenomen objectiu, no depèn del nombre de trucades o d’amics que tinguem sinó que depèn de la qualitat d’aquestes trucades i relacions. Per això, en ocasions, podem sentir-nos profundament sols, fins i tot envoltats de gent, si les nostres relacions no tenen la qualitat o el suport emocional que necessitem», apunta María José Abraham, directora general de la Fundació Edat & Vida.