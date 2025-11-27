Almenys 36 morts al cremar tres blocs a Hong Kong
En l’incendi, el pitjor en diverses dècades a la ciutat, hi ha també 279 desapareguts
El Periódico
Els morts per l’incendi de tres blocs d’habitatges al districte de Tai Po a Hong Kong s’elevaven ahir a la nit a almenys 36, mentre que 29 persones estaven hospitalitzades i 279 seguien desaparegudes, segons va informar en roda de premsa ahir el cap de l’Executiu, John Lee. Es tracta del pitjor sinistre en diverses dècades a la metròpoli asiàtica.
Més de 700 bombers i 140 camions antiincendis lluitaven contra el foc, que va afectar set blocs de pisos del veïnat, tot i que les autoritats confiaven que les flames quedessin aviat sota control. Les elevades temperatures a l’interior dels edificis i la caiguda de bastides i runa van dificultar l’avenç dels equips de rescat, va informar l’agència Efe. El complex comptava amb 1.984 habitatges, que allotjaven uns 4.600 residents.
Veïns del complex van expressar la seva indignació per l’aparent lentitud en l’extinció de l’aparatós incendi. "Els edificis cremen en cadena i ningú sembla que els apagui", va dir una resident de la zona, de cognom Cheung, al diari South China Morning Post, recordant que a les obres pròximes s’havien detectat uns obrers fumant, motiu perquè s’havien imposat multes.
Un alt cap policial de Tai Po va confirmar a la premsa hores abans que, al no estar controlat el foc a cap dels blocs, era impossible registrar pis per pis per confirmar que tots els habitatges havien sigut evacuats, i per això es desconeixia quantes persones hi continuaven atrapades.
Subscriu-te per seguir llegint
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes