Vilaplana va veure un altre vídeo del Poio a les 19.07 hores mentre estava amb Mazón
L’amo del restaurant El Ventorro entrega la fotografia del reservat de l’àpat a la jutge / El cap de gabinet de l’expresident no conserva els whatsaps del 29-O
LAURA BALLESTER / MATEO L.BELARTE / JOSÉ L. GARCÍA NIEVES
El periodista d’À Punt Xavier Carrau, exparella de la comunicadora Maribel Vilaplana, va revelar ahir al matí, a través de la xarxa social X, que a les 19.07 hores de la tarda del 29 d’octubre es va compartir en un xat familiar que tenen el primer vídeo que evidenciava la dramàtica situació del barranc del Poio. "19.07 Vam compartir en el xat familiar aquest vídeo. TOTS vam respondre al minut terroritzats", assenyala el missatge que va publicar Carrau. Ahir, després que el diari Levante-EMV publiqués que la seva exparella va apropar Mazón a les proximitats del Palau, Carrau va escriure: "S’obre un abisme de conseqüències imprevisibles".
Hores després, ja de nit, va insinuar que el vídeo on es veu com l’aigua arrasava la passarel·la de Picanya va circular en un xat familiar. "Recordem: entre les 18.50 i les 19.15 aquest és només un dels vídeos que volaven a les xarxes i grups de feina, amics, família, veïns...". Ahir ho va confirmar: "A les 19.07 vam compartir al xat familiar aquest vídeo. TOTS vam respondre al minut terroritzats".
En un grup familiar de Vilaplana es va compartir un altre vídeo sobre la greu situació d’Utiel, a les 17.40 hores, al qual l’acompanyant de Mazón aquella tarda va respondre amb una emoticona de sorpresa.
D’altra banda, el propietari d’El Ventorro ja ha entregat la imatge del reservat a petició de la magistrada de Catarroja. El reservat és un rectangle de 4,86 metres per 4.43 metres i 2,83 metres amb balcons. L’amo també va entregar la factura de l’àpat pel qual el PP va abonar 165 euros per "dos menús concertats", les característiques dels quals no s’especifiquen. Tampoc apareix l’hora de la factura. Tot i que el propietari del restaurant va assegurar que la va fer el dia després de la sobretaula de l’àpat.
Mà dreta
Així mateix, José Manuel Cuenca, el cap de gabinet de Mazón, va admetre ahir en la seva declaració que només dues persones sabien que Mazón va dinar a El Ventorro el 29-O i amb qui. També va confirmar, dada rellevant, que ha perdut tots els missatges del seu mòbil d’aquells mesos. En més de quatre hores, va admetre que va ser ell qui va agendar l’àpat amb la periodista Maribel Vilaplana. Cuenca va admetre que ell sí que sabia on va estar Mazón tota la tarda del 29-O i que el tenia perfectament localitzat, igual com una altra persona de Presidència de la Generalitat, Pilar Montes (citada a declarar), que va ser l’encarregada de reservar a El Ventorro per ordre seva.
A les 16.56 hores confirma que va contactar per missatge amb Mazón per advertir-li que començaria el Cecopi, que la situació d’Utiel s’estava complicant, a la qual cosa Mazón li va respondre que "perfecte" i que es comunicaria amb la consellera per anar a l’Eliana "després del Cecopi". Encara passarien gairebé tres hores més fins que el cap del Consell va arribar al Palau i, a les 20.28 hores, al Centre de Coordinació d’Emergències .
Cuenca també va afirmar que va haver de canviar de mòbil i que va perdre tots els missatges del 29-O; i va admetre que no va estar presencialment amb el cap del Consell durant gran part del dia ja que va anar a Xàtiva i Benigànim però a causa de la dana ni va poder tornar a València, per la qual cosa va passar la nit en una àrea de servei de Carlet. José Manuel Cuenca és el fidel escuder de Carlos Mazón des de la campanya electoral del 2023. També comparteix pis a València.
