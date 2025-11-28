Trump, contra la immigració: "Si no poden estimar el país, no els volem"
Nou atac de Donald Trump a la immigració
I. N.
L’"acte de terror" contra els membres de la Guàrdia Nacional a Washington, on el sospitós detingut és un refugiat afganès, ha injectat nova energia als atacs de Donald Trump a la immigració. En el seu missatge a la nació el president es va llançar en particular contra el programa que Joe Biden va posar en marxa després de la retirada de l’Afganistan gràcies al qual el sospitós, Rahmanullah Lakanwal, va entrar als EUA el 2021. Trump va aprofitar per denunciar altres immigrants. "Si no poden estimar el nostre país no els volem", va dir el republicà, que va apressar a "prendre totes les mesures necessàries per assegurar l’expulsió de qualsevol estranger de qualsevol país que no encaixi o que no afegeix-hi benefici per al nostre país".
L’Administració Trump ja ha portat a terme els primers passos. Així, l’USCIS, l’agència federal de Serveis de Ciutadania i Immigració, va anunciar que ha "frenat indefinidament" el processament de totes les sol·licituds migratòries d’afganesos fins que hi hagi "una revisió de protocols de seguretat i aprovació".
"Aquest atac remarca l’amenaça més important a la seguretat nacional que afronta la nostra nació", va afegir després Trump, que en el seu atac a Biden el va acusar d’haver "deixat entrar 20 milions d’estrangers de tot el món que no se sap qui són i que no han sigut sotmesos a escrutini".
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal