Mor als 73 anys l'expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
Va arribar al càrrec per la dimissió d'Eduardo Zaplana i va governar durant poc més d'un any
L'expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas ha mort aquest dissabte als 73 anys. Va presidir el govern valencià entre el juny de 2002 i el juliol de 2003 després de la dimissió d'Eduardo Zaplana i va esdevenir així el cinquè president de la Generalitat Valenciana. Va ocupar el càrrec fins que Francisco Camps va assumir la presidència després de les eleccions de la primavera de 2006. La Generalitat Valenciana ha informat de la defunció i ha expressat el seu condol.
Nascut a Motilla del Palancar (Castella-la Manxa), Va ser un dels fundadors d'Unió de Centre Democràtic (UCD) el 1977 i posteriorment es va integrar al PP, partit amb el qual seria regidor a l'Ajuntament de València en dues etapes i diputat a les Corts Valencianes des de 1995 a 2003. Al govern valencià va ocupar el càrrec de conseller d'Economia i Hisenda, de 1995 a 1999, i posteriorment de vicepresident, de 1999 a 2002.
Més enllà de la vida política, va ser nomenat president del Banc de València i també de Bancaixa, entitat que es va acabar fusionant amb altres per formar l'actual Bankia, de la qual va ser vicepresident. Va ser investigat per corrupció per la seva etapa al Banc de València i condemnat el 2017 a un any i mig de presó i a una multa per falsejar factures.
