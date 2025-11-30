França denunciarà AliExpress i Joom per les nines sexuals amb aparença infantil
Després de l’escàndol, l’estat francès ha multiplicat els procediments contra aquestes empreses
Leticia Fuentes
La guerra de França contra els gegants de la fast fashion sembla que no serà curta. Les autoritats franceses mantenen obertes les investigacions de les grans plataformes després de l’escàndol de les nines sexuals amb aparença infantil. Ahir es va saber que el Govern francès també portarà davant la justícia AliExpress i Joom per oferir aquests productes. L’anunci es va produir el mateix dia que el Tribunal de París tenia previst examinar la petició de l’Executiu de suspendre la plataforma Shein a França durant tres mesos. L’audiència, però, es va posposar fins al 5 de desembre després que l’advocat de l’Estat sol·licités més temps per analitzar els documents proporcionats per l’empresa, remesos dimarts a última hora.
Malgrat que AliExpress va assegurar que "els anuncis incriminats ja havien sigut retirats", el ministre de Comerç, Serge Papin, va anunciar que el Govern continuarà endavant amb una "denúncia judicial contra aquestes dues plataformes, AliExpress i Joom, ja que també venen nines pedopornogràfiques". Dins de la llista negra de les autoritats franceses també hi ha incloses les empreses eBay, Temu i Wish.
Aquest litigi civil contra aquestes plataformes podria establir un precedent a la Unió Europea, després que durant els últims anys el seu model de negoci hagi generat un gran debat sobre l’impacte ecològic en els comerços locals i en les condicions laborals dels països productors, i també per haver fomentat el consum excessiu entre els més joves. "És una lluita que busca protegir els consumidors, als detallistes, però també pretén protegir els nens i els adolescents", va assenyalar Papin, que va insistir en la necessitat de posar fi al "salvatge oest digital". Després de desencadenar l’escàndol, l’Estat francès ha multiplicat els procediments contra aquestes empreses.
