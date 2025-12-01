Nova normativa
El 80% dels aliments de les màquines expenedores d’hospitals i residències seran saludables
El reial decret que prepara el Govern també afavorirà la implantació de fonts als centres sociosanitaris, perquè els acompanyants dels pacients puguin tenir aigua potable i gratuïta
Patricia Martín
El reial decret que prepara el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 sobre el menjar en hospitals i residències de gent gran obligarà que les màquines de ‘vending’ ubicades en aquests centres ofereixin almenys un 80% de productes saludables. Així mateix, afavorirà la implantació de fonts a les instal·lacions, amb aigua potable i gratuïta, per evitar que els visitants i els acompanyants dels pacients, que en ocasions passen moltes hores a l’hospital, hagin de comprar-la embotellada.
Les disposicions que prepara el Govern central seran d’aplicació en hospitals i residències públiques i privades, així com en altres instal·lacions de titularitat pública com centres de salut o de dia. Així mateix, el Ministeri de Consum aspira que la nova normativa es converteixi en l’estàndard de qualitat nutricional a les màquines de ‘vending’ ubicades en altres espais. Un estudi de l’Observatori Sectorial DBK d’Informa calcula que a Espanya hi ha més de 390.000 màquines expenedores d’aliments i begudes i que la seva oferta ha anat incorporant, progressivament, alguns productes saludables.
No obstant, «és necessari continuar avançant», segons Consum, ja que un ampli estudi publicat recentment a ‘The Lancet’, basat en més d’un centenar d’investigacions internacionals, indica que els aliments ultraprocessats són una amenaça creixent per a la salut pública, ja que ingerir-los habitualment comporta més risc d’obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i mortalitat prematura. El consum d’aquests aliments s’ha triplicat a Espanya en els últims 20 anys, al passar de l’11% al 32%, i les màquines expenedores són un dels punts de distribució més habituals.
Cafè i te sense sucre
Per això, el reial decret obligarà que el 80% de l’oferta de ‘vending’ siguin aliments saludables com aigua, llet, fruita seca no fregida baixa en sal, sucs de fruita, fruita, pans i sandvitxos integrals o iogurts sense sucres, entre d’altres. I que el 20% restant, si són aliments de formulació industrial complexa, amb ingredients transformats, additius i alt contingut en greixos saturats, sucres o sal, no es col·loquin a les files centrals i visibles de les màquines expenedores.
Així mateix, establirà que les begudes calentes tipus cafè i te es dispensin sense sucre per defecte, i que l’usuari pugui afegir-hi una quantitat màxima opcional de cinc grams. La normativa, de la qual Sanitat és coproponent, també obligarà a eliminar els ultraprocessats en els menús que s’ofereixen als nens i adolescents tant ingressats com a les cafeteries i menjadors oberts al públic d’hospitals i residències de gent gran, tal com va anunciar el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, recentment.
«Alimentar-se no és ni pot ser un simple tràmit, és una dimensió de la nostra vida social i cultural. Per això, les institucions públiques hem de desenvolupar mesures perquè el dret a menjar bé no sigui un privilegi», ha argumentat Bustinduy en un esmorzar informatiu aquest dilluns, on ha explicat les noves mesures que incorporarà la normativa, que Consum està preparant prenent com a exemple el reial decret de Menjadors Escolars que el Govern va aprovar l’abril del 2025 i que obliga que els centres educatius ofereixin menús saludables als alumnes.